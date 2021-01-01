نصائح للتعرف على الزيتون الأصلي من المغشوش



الزيتون الزيتون

أصبح طبق المخلل لدي الكثير من أفراد الأسرة شيء أساسي على المائدة كما ان هناك بعض ربات المنزل يفضلن وضع الزيتون على الكثير من أنواع السلطات، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك بالحذر والتحقق من الزيتون الأصلي والمغشوش الذى يمكن أن يصيبك وأسرتك بأمراض خطيرة .



حذر الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من الزيتون المخلل المصبوغ باللون الأسود بمواد ضارة، تتسبب في العديد من المشاكل الصحية للإنسان من قبل التجار معدومي الضمير والإنسانية ومن أجل كسب المال .



أوضح “ خبير التغذية ” فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن الزيتون الملون يعتبر من أكثر الأنواع تعرضا للغش، مشيرا إلى ما يتم إضافته على الزيتون من قبل التجار معدومي الضمير من مواد ضارة بالجسم وهي عبارة عن الصبغة الملونة والورنيش لإعطائه اللون الأسود بدرجاته.

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وأكد على أنه يمكنك التفرقة بين الزيتون الأصلي والمغشوش بطرق سهلة أولا :عن طريق التأكد من أن لون الزيتون الداخلي نفس الطبقة الخارجية بمجرد ملاحظته بالعين، ولكن في حالة ملاحظة اختلاف و أن قلب الزيتون لونه أبيض والخارجي أسود، فإن هذا يعني أنه مصبوغ ومغشوش.وحذر من تناول هذا النوع من الزيتون المصبوغ باللون الأسود بمواد ضارة، لما يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية للإنسان.وأشار إلى أن المواد التي تستخدم في صبغة الزيتون تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، حيث إنها تكون سامة وغير مصرح بها، كما أن بعض البائعين يستخدمون تركيزات عالية من مواد كيميائية ؛ لتحويل الزيتون إلى اللون الأسود، ما تتسبب في الإصابة ألزهايمر.وأكد أن هذه المواد التى تستخدم فى صبغة الزيتون تؤثر على صحة الكلي بشكل كبير، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم والأملاح، لأن الإفراط في تناوله يؤدي إلى الإصابة بالسمنة، وذلك لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الزيوت أثناء تحضيره.نصائح يجب اتباعها عند شراء الزيتون منعا للتعرض للخداع- احذر الشراء من الباعة الجائلين، لأنهم أكثر عرضة لتصنيعه بمواد كيميائية تهدد صحة الإنسان.- احرص على الشراء من الأماكن الموثوق بها، والتي قمت بالشراء منها من قبل.- للزيتون الأصلي له مذاق مميز يدوم لفترة طويلة، أما الزيتون المصبوغ مذاقه غير مألوف، تتسبب المواد الكيميائية فى جعل الزيتون لين وغير مصاغ المذاق .- لاحظ الفرق بين القشرة الخارجية للزيتون وقلب الزيتون فقد تكون لونها مختلفا عن النواة من الداخل نتيجة للصبغة، وبهذا يصبح مغشوشا،بعكس الزيتون الأصلي تكون القشرة الخارجية له مماثلة للداخل.ونصح خبير التغذية ربات البيوت، بتحضير الزيتون الأسود في المنزل، بالطرق المنزلية البسيطة، وذلك منعا للتعرض للخداع أثناء الشراء من الخارج، ولضمان سلامة أفراد الأسرة بأكملهم .