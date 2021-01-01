الشيف رانيا المصري تقدم .. طريقة عمل الكبيبة بمذاق لا يقاوم



الكبيبة الكبيبة



تقدم الشيف رانيا المصري طريقة عمل الكبيبة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.



المقادير لعمل الكبيبة



نصف كيلو لحم مفروم

نصف كيلو برغل ناعم

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

ملح وفلفل اسود وبهارات وقرفة

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للحشو الكبيبةربع كيلو كيلو لحم مفرومبصلة كبيرة مفرومة ناعمالتوابل :ملح + فلفل اسود + قرفه + زعتر + بهار لحم + جوزه الطيبمعلقة زيت ومعلقة سمن او زبدةالطريقة لعمل الكبيبةالحشونشوح البصلة وعند الاصرار تضاف اللحمة والبهارات وتقلب وتهدئ النار إلى للتسوية وترفع من النار وتترك على جنب لتهدئة.يضاف الصنوبر واي نوع مكسرات حسب الرغبهطريقة الكبيبةينقع البرغل بعد غسله فى ماء لمدة ربع ساعه اصفيه من المياه تماما بعصره جيداويوضع فى الكبه ومعه البصل ويضرب قليلا و تضاف اللحمة وتضرب جيدا وتضاف التوابل باكملها وعند الحصول على قوم ناعم تشكل على شكل كور وتحشا حسب الحجم وعند تشكيها يراعي انها تكون من الجوانب رفيعة السمك فهذا الشكل يساعدها على التسوية بشكل جيد وتقلي فى زيت غزير.ملحوظةممكن الاحتفاظ بكمية في أطباق في الفريزر وتخرج على القلي.