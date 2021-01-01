لتهديد الأمن القومي .. تحرك عاجل من الكونجرس الأمريكي ضد "تيك توك"

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صورة الخبر: الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

قال السيناتور مارك وارنر، إن مجموعة من الحزبين تضم 12 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي ستقدم تشريعا، اليوم الثلاثاء، من شأنه أن يمنح وزيرة التجارة جينا ريموندو صلاحيات جديدة لحظر تطبيق “تيك توك” المملوك للصين والتقنيات الأجنبية الأخرى إذا كانت تشكل تهديدات للأمن القومي.

وحسب قناة “سي إن بي سي” الأمريكية، قال وارنر: “أعتقد أن “تيك توك” يهدد الأمن القومي”، مضيفا أن “مشروع القانون سيمنح ريموندو القدرة على القيام بسلسلة من القرارات بما في ذلك حظر تيك توك”.

وقال مكتب وارنر، إن “المجموعة التي يقودها وارنر والسيناتور الجمهوري جون ثون تضم الديمقراطيين تامي بالدوين وجو مانشين ومايكل بينيت وكيرستن جيليبراند ومارتن هاينريش إلى جانب الجمهوريين ديب فيشر وجيري موران ودان سوليفان وسوزان كولينز وميت رومني”.

المصدر: elbalad

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