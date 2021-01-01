مخابرات كوريا الجنوبية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن عائلة الرئيس الكوري الشمالي

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صورة الخبر: الرئيس الكوري الشمالي
الرئيس الكوري الشمالي

قالت مخابرات كوريا الجنوبية، إن المولود البكر لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، هو ذكر، في حين لم يتم تحديد جنس المولود الثالث.

وحسب وكلبة “يونهاب” الكورية، قال النائب الكوري الجنوبي، يو سانج بوم: "لدينا دليل استخباري واضح ومؤكد على أن المولود البكر، لكيم جونج أون، ذكر، وذلك استنادا إلى تقارير استخباراتية تمت مشاركتها مع وكالة استخبارات خارجية".

وأضاف أنه “لم يتم تأكيد صحة المعلومات التي تفيد، بأن لبن كيم جون أونج البكر، يعاني من مشاكل صحية جسدية، أو عقلية".

أما فيما يتعلق بابنته، كيم جو إيه، والتي يعتقد بأنها الطفل الثاني للزعيم الكوري الشمالي، فأشار يو سانج بوم، إلى أنه لم يتم رصد اسمها في أية مؤسسة تعليمة، وأنها تتلقى تعليمها من المنزل.

وأوضح أنها طفلة نشيطة، تمارس العديد من الهوايات، كركوب الخيل والسباحة والتزلج.

وأفادت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، في وقت سابق، بأنه من السابق لأوانه اعتبار، كيم جو إيه، خليفة لوالدها، بالرغم من جميع الإشاعات.

وقال وزير الوحدة الكوري الجنوبي، كوون يونج سيه، إنه "حتى لو كانت كوريا الشمالية تستعد لتوريث السلطة لكيم جو إيه، فسيكون السؤال الأهم في المرحلة القادمة، هو مدى أهلية هذه الشابة وقدرتها على قيادة نظام كوريا الشمالية، الذي يركز بشكل أساسي على الجيش، في ظل نظام ذكوري، يضع الرجل في المركز الأول".
وأشار إلى أن كوريا الشمالية تظهر علامات واضحة على استعدادها لتوريت السلطة للجيل الرابع من العائلة.

المصدر: وكلبة “يونهاب” الكورية

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