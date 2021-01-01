بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل المكرونة المحمرة

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صورة الخبر: المكرونة المحمرة
المكرونة المحمرة

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل المكرونة المحمرة بأبسط الخطوات ومذاق مميز لا يقاوم.

المكونات لعمل المكرونة المحمرة

كيس مكرونة مقصوصة أو أي مكرونة صغيرة
2 كوب عصير طماطم أو 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم(اختياري)
ملح
فلفل أسود
فلفل حامى "حسب رغبتك
شوربة
سمنة
ملعقة صغيرة السبع بهارات

الطريقة لعمل المكرونة المحمرة

1-احضرى وعاء كبير وسخنيه جيدًا، ثم ضعى فيه السمنة والمكرونة وقلبيها جيدًا.
2-انتظرى حتى تأخذ المكرونة الذهبى الداكن مش المحروق.
3- تضاف البهارات و عصير الطماطم او الصلصة أن وجد و تقلب حتي تختلط بالمكرونة ثم ضعى الشوربة على المكرونة بحيث تغطيها بارتفاع عقلة اصبع و تترك لتغلي علي نار متوسطة.
4-ضعى الملح والفلفل الأسود وتذوقيها حتى تتأكدين من الطعم.
5-إن كنتِ ترغبين فى وضع الفلفل الحامى، فيمكنك تقطيعه وتحميره مع المكرونة قبل وضع الشوربة.
6-انتظرى حتى تتشرب المكرونة، ثم قومى بتهدئة النار قليلًا.
7-تقدم المكرونة ساخنة، مع أى من المأكولات التى ترغبين فيها سواء الدجاج البانيه أو الكفتة.
8-ويمكنك إضافة نكهة مختلفة، بتشويح قطع اللحم الصغيرة أو قطع السجق وتضعيها فى وسط المكرونة قبل التقديم لتحصلين على طعم أفضل وجديد على سفرتك.

ملحوظة :

يمكن عمل الوصفة دون استخدام عصير الطماطم

المصدر: elbalad

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