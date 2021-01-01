بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل المكرونة المحمرة

المكرونة المحمرة
تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل المكرونة المحمرة بأبسط الخطوات ومذاق مميز لا يقاوم.
المكونات لعمل المكرونة المحمرة
كيس مكرونة مقصوصة أو أي مكرونة صغيرة
2 كوب عصير طماطم أو 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم(اختياري)
ملح
فلفل أسود
فلفل حامى "حسب رغبتك
شوربة
سمنة
ملعقة صغيرة السبع بهارات
الطريقة لعمل المكرونة المحمرة
1-احضرى وعاء كبير وسخنيه جيدًا، ثم ضعى فيه السمنة والمكرونة وقلبيها جيدًا.
2-انتظرى حتى تأخذ المكرونة الذهبى الداكن مش المحروق.
3- تضاف البهارات و عصير الطماطم او الصلصة أن وجد و تقلب حتي تختلط بالمكرونة ثم ضعى الشوربة على المكرونة بحيث تغطيها بارتفاع عقلة اصبع و تترك لتغلي علي نار متوسطة.
4-ضعى الملح والفلفل الأسود وتذوقيها حتى تتأكدين من الطعم.
5-إن كنتِ ترغبين فى وضع الفلفل الحامى، فيمكنك تقطيعه وتحميره مع المكرونة قبل وضع الشوربة.
6-انتظرى حتى تتشرب المكرونة، ثم قومى بتهدئة النار قليلًا.
7-تقدم المكرونة ساخنة، مع أى من المأكولات التى ترغبين فيها سواء الدجاج البانيه أو الكفتة.
8-ويمكنك إضافة نكهة مختلفة، بتشويح قطع اللحم الصغيرة أو قطع السجق وتضعيها فى وسط المكرونة قبل التقديم لتحصلين على طعم أفضل وجديد على سفرتك.
ملحوظة :
يمكن عمل الوصفة دون استخدام عصير الطماطم
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