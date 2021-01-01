التفاصيل الكاملة لأصعب الإضرابات في فرنسا



الإضرابات في فرنسا الإضرابات في فرنسا

تواجه فرنسا، اليوم الثلاثاء، واحدا من أصعب الاضرابات في تاريخها حيث توقفت معظم القطارات، وأغلقت مصافي النفط، وانخفض إنتاج الكهرباء؛ فيما نظمت النقابات اليوم السادس من الإضرابات على مستوى البلاد ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.



وسوف يرفع الإصلاح سن التقاعد الرسمي من 62 إلى 64 ويتطلب 43 عاما من العمل لكسب معاش تقاعدي كامل.



ومن المتوقع تنظيم أكثر من 250 احتجاجًا في باريس وفي جميع أنحاء البلاد فيما يأمل المنظمون أن يكون أكبر استعراض للقوة حتى الآن ضد تشريع الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد ما يقرب من شهرين من المظاهرات، حيث يخضع مشروع القانون للمناقشة في مجلس الشيوخ الفرنسي هذا الأسبوع.

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وأظهرت استطلاعات الرأي منذ أسابيع أن غالبية الناخبين يرفضون الإصلاح، الذي سيرفع سن التقاعد لمدة عامين إلى 64 من بين إجراءات أخرى، ويقول المشرعون اليساريون إن الشركات والأثرياء يجب أن يتدخلوا أكثر لتمويل نظام المعاشات التقاعدية.لكن الحكومة تعتزم التمسك بموقفها وتنفيذ الخطط التي تقول إنها ضرورية لضمان أن نظام التقاعد لا ينهار.وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، لقناة فرانس 5 التلفزيونية: "أفهم جيدا أنه ليس هناك الكثير من الناس يرغبون في العمل لمدة عامين آخرين، لكن من الضروري ضمان استمرارية النظام'.وهددت النقابات بتجميد الاقتصاد الفرنسي مع توقف العمل في قطاعات متعددة، وأنها ستزيد الضغط لمحاولة إقناع المشرعين بعدم التصويت لصالح الإصلاحات، مؤكدة أن الإضرابات المستمرة، خاصة في مصافي النفط والسكك الحديدية، قد تطول على مدى عدة أيام.ومن المقرر تنظيم مسيرات في جميع أنحاء فرنسا بعد أن شارك أكثر من 1.27 مليون شخص في الاحتجاجات السابقة يوم 31 يناير.وقالت النقابات الرئيسية في البلاد في بيان مشترك "معًا ... دعونا نوقف فرنسا!"وكانت هناك تقارير تفيد بأن الطلاب سيغلقون المدارس بينما عرضت قناة بي إف إم التلفزيونية لقطات لعمال يتركون سيارات على جانب الطريق بالقرب من أميان في شمال فرنسا بينما منع آخرون الوصول إلى منطقة صناعية.ومن المتوقع أن يضرب أكثر من 60 في المائة من المعلمين في المدارس الابتدائية ، وكذلك عمال القطاع العام في أماكن أخرى.ومن غير الواضح ما إذا كانت التغييرات سيوافق عليها البرلمان بحلول نهاية الشهر أو ما إذا كانت الحكومة ستضطر إلى استخدامها من خلال سلطات دستورية خاصة.وقال وزير النقل كليمنت بون إن إضراب الثلاثاء سيكون "أحد أصعب الإضرابات على الإطلاق". وقال: "بالنسبة للكثيرين سيكون الأمر بمثابة متاعب حقيقية".وصرح فيليب مارتينيز ، رئيس أحد النقابات: "نحن نتحرك بسرعة". وأضاف "الكرة الآن في ملعب الرئيس (ماكرون) والأمر متروك له لسحب هذا الإصلاح".وتم إلغاء خُمس الرحلات في مطار شارل ديول في باريس ونحو ثلث الرحلات في مطار أورلي. من المتوقع أن تتوقف القطارات المتجهة إلى ألمانيا وإسبانيا، وسيتم تخفيض القطارات المتجهة من وإلى بريطانيا بمقدار الثلث، وفقا لهيئة السكك الحديدية الفرنسية.