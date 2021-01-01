توقعات بدخول 100 علامة سيارات صينية داخل السوق الروسي خلال 2023 !

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في السنوات الأخيرة نجحت الصين في أن تصبح لاعبًا أساسيًا على خريطة صناعة السيارات في أنحاء العالم، ومنذ أن بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في العام الماضي وانسحاب حوالي 46 من إجمالي 60 علامة سيارات غربية من روسيا بنهاية العام، أصبحت أمام الصين فرصة كبيرة للاستحواذ على السوق الروسي، حيث متوقع أن تدخل حوالي 100 علامة صينية خلال عام 2023 !



فخلال العام الماضي فقط تم افتتاح 487 موزع سيارات صينية في روسيا، ليصبح إجمالي عددهم 1,041 موزع، وهو ما يشكل حوالي ثلث العدد الإجمالي لموزعي السيارات في السوق الروسي.. وإلى جانب ذلك ارتفعت الحصة السوقية للسيارات الصينية بنسبة 20% بنهاية العام، مقابل 16% للسيارات الأوروبية، 15% للسيارات الروسية، 11% للسيارات الكورية، 10% للسيارات اليابانية، و 2.5% للسيارات الأمريكية.



وعلى مستوى المبيعات فقد تم بيع 122 ألف سيارة صينية في روسيا خلال 2022 بزيادة 13% عن عام 2021.. ووفقًا لدراسة أجرتها وكالة Autostat الروسية لتحليل سوق السيارات، فقد تضاعف إنفاق المستهلِك الروسي على السيارات الصينية في (يناير 2023) بثلاث مرات مقارنة بشهر (يناير 2022) بعدد 17,200 سيارة صينية تم شراؤها بمبلغ يقارب 665 مليون دولار.

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يذكر أن شركات السيارات الصينية كان أول دخول لها في روسيا يعود لعام 2004، وحينها تم بيع 150 سيارة فقط، ولم يتحسن الوضع حتى عام 2013 حيث تخطت المبيعات وقتها 100 ألف سيارة بمشاركة كبار لاعبي الصين مثل: "شيري" و"جيلي" و"جريت وول موتورز".. حيث كانت المنافسة في اتجاهين أولهما أمام علامات روسية محلية تركز على منتجات منخفضة الجودة وبأسعار رخيصة، وفي المقابل كانت الشركات اليابانية والكورية والأمريكية من أوائل العلامات التي دخلت السوق الروسي وتركز كل منهم على الجودة العالية.في الوقت الحالي تمتلك مجموعة شيري الصينية ثلاث علامات تابعة لها في روسيا هم: "شيري" بحجم مبيعات 38 ألف سيارة في العام الماضي، و"إكسيد" بمبيعات 13 ألف سيارة، وأخيرًا "أومودا"، وقد بلغت مبيعاتها 1,521 سيارة.. وفي المركز الثاني بعد شيري تأتي مبيعات "جريت وول موتورز" بإجمالي 35 ألف سيارة في 2022، وتليها "جيلي" في المركز الثالث بعدد 24 ألف سيارة.