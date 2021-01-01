تكشف "هافال" عن صور رسمية لـ "B07" الـ SUV الهجينة المقبلة



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

في وقت سابق من شهر فبراير الماضي، أصدرت شركة "جريت وول موتورز" المالكة لعلامة "هافال HAVAL" الصينية صورة رسمية لـ "هافال B07" والتي سيتم تجهيزها بنظام هجين قابل للشحن PHEV وهو نظام يتكون من محرك بسعة 1.5 لتر إلى جانب المحرك الكهربائي.. مع بطاريات الليثيوم الثلاثية التي ستمنح السيارة مدى سير بالطاقة الكهربائية الخالصة يتراوح بين 44 كم و 86 كم.. ومعدل استهلاك وقود يبلغ 5.6 لتر / 100 كم.



ومن الصورة الرسمية يتضح لنا أن الواجهة الأمامية لـ "هافال B07" تحمل تصميم شبكي بدون إطار أو حدود، وتأتي الفتحات في الشبكة على شكل ماسي تتدرج تدريجياً من الأسفل إلى الأعلى.



غطاء المحرك في "هافال B07" له حواف وزوايا حادة، ويبرز شعار هافال أسفل منه، زعلى الجانب الأيمن من لوحة ترخيص السيارة توجد علامة PHEV للإشارة إلى أن السيارة هجين قابلة للشحن.

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ووفقًا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT) فإن "هافال B07" تبلغ سرعتها القصوى 180 كم / ساعة. بالإضافة إلى ذلك، ستحتوي هافال B07 على تصميمين للوجه الأمامي ورادارات جانبية وفتحة سقف بانورامية.يحتوي الجزء الخلفي على مصابيح خلفية رفيعة وجناح سقف وفتحات عادم ديكورية غير حقيقية على جانبي الإكصدام السفلي.. ويتم عرض شعار DHT أسفل اليمين.