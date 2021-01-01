4 طرازات فقط تتنافس في قائمة السيارات الكورية الأكثر مبيعًا في مصر خلال يناير 2023



كيا سبورتاج كيا سبورتاج

جاءت الـ SUV واسعة الشهرة "كيا سبورتاج" في المرتبة الأولى ضمن قائمة السيارات الكورية الأكثر مبيعًا في مصر خلال يناير 2023 بفارق كبير في المبيعات بينها وبين أختها غير الشقيقة، وغريمتها التقليدية "هيونداي توسان".



وقد احتلت "سبورتاج" الجديدة كليًا المرتبة الأولى ضمن القائمة بواقع مبيعات بلغ 177 سيارة بيعت خلال يناير 2023 (مقارنةً بـ 1000 سيارة مبيعًا خلال يناير 2022) في حين جات "كيا إكسيد" في المركز الثاني بمبيعات بلغت 23 سيارة فقط (بلغت مبيعات إكسيد في يناير 2022 نحو 271 سيارة).



وفي المرتبة الثالثة، جاءت "هيونداي توسان" بمبيعات بلغت 9 سيارات فقط خلال يناير 2023 (باعت توسان 706 سيارة خلال يناير 2022).. أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب "هيونداي بايون" التي سجلت مبيعات سيارة واحدة فقط خلال يناير 2023 (بلغت مبيعات بايون العام الماضي من نفس الفترة 135 سيارة).

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ووفقًا لـ "أميك" فقد اقتسمت العلامتان "كيا" و"هيونداي" مبيعات السيارات الكورية في يناير الماضي، حيث لم تسجل أيًا من العلامات الكورية الأخرى أو الطرازات الأخرى التابعة للعلامتين أي مبيعات، وهو انعكاس لتأثر سوق السيارات المصري بالأزمات والأحداث الاقتصادية المتلاحقة.وبلغ إجمالي مبيعات السيارات الكورية خلال يناير من العام الجاري نحو 210 سيارة، كان النصيب الأكبر منها لـ "كيا".