افتتاح مصنع جديد للأتوبيسات في مصر..بالتعاون مع كينج لونج الصينية..

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت الأيام القليلة الماضية افتتاح مصنع جديد لتصنيع وتجميع الأتوبيسات في مصر، وذلك بمنطقة توسعات عتاقة في مدينة السويس الجديدة، وتم انشاء هذا المصنع وافتتاحه بتعاون الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل ATM Misr مع شركة كينج لونج الصينية الشهيرة.

ويتم انشاء المصنع على مساحة 164 ألف متر مربع، ويضم المصنع مبني إداري وخطوط انتاج ومخازن ومبنى خاص لطلاء الأتوبيسات التي تخرج من خطوط الانتاج، بالإضافة لمناطق مخصصة لاختبار الأتوبيسات ومراقبة الجودة.

وتم التعاقد على توريد من أول انتاج للمصنع 51 أتوبيس لشركة التجارة الوطنية في السعودية، وذلك على مرحلتين الأولى 26 أتوبيس والثانية 25 أتوبيس.

المصدر: التوكيل

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