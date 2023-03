طرح نسخة جديدة من لعبة Counter-Strike قريبا

Counter-Strike Counter-Strike

كشف تقرير حديد أن استوديو الألعاب Valve يعمل حاليا على تطوير نسخة جديدة من سلسلة إطلاق النار الشهيرة من منظور الشخص الأول "Counter Strike".



وبحسب التقرير فإن لعبة التصويب من منظور الشخص الأول على الإنترنت، بعنوان "Counter-Strike 2"، قد تطرح برنامجها التجريبي في الأشهر القليلة المقبلة، ومنذ أن تم إصدار "Counter-Strike: Global Offensive" (CS: GO) - أحدث لعبة في الامتياز - في عام 2012، كانت هناك شائعات وتكهنات حول تكملة لها، وبعد انتظار طويل لأكثر من عقد من الزمان، يبدو أن جماهير "CS: GO" قد يكون لديهم أخيرًا شيء يسعدون به.



Counter-Strike 2 ، أولوية لـ Valve الآن

وفقًا للتقرير، تم تطوير لعبة Counter-Strike 2 بشكل جيد "لبعض الوقت" الآن، وكشفت المصادر ذات المعلومات الداخلية أن اللعبة "على وشك الانطلاق"، وهناك محادثات حول إطلاق الإصدار التجريبي "مؤقتًا" في أقرب وقت بين مارس و1 أبريل.



وعلاوة على ذلك، يُقال أن المشروع يمثل الأولوية الرئيسية لشركة Valve، ووفقًا للمصدر، فإن وضع معظم الموارد وراء تطوير Counter-Strike 2 هو سبب توقف صيانة "CS: GO" في الآونة الأخيرة، ونقل التقرير عن مصدر قال: "الأولوية الكبرى هي إخراج هذا الأمر ثم صقله وإصلاح أي أخطاء ورفعها إلى المستوى الذي يتوقعه الناس من CS."



وعلاوة على ذلك، يذكر التقرير أن Counter Strike 2 تم تعيينه للاستفادة من قوة محرك لعبة Valve's Source 2، وهذا يعني أن اللعبة الجديدة ستقدم تحسينات مرئية ومتمحورة حول الأداء مقارنة بسابقتها، ومع ذلك، قد لا يتمتع اللاعبون في الأنظمة المنخفضة والذين يمكنهم حاليًا لعب "CS: GO" بدون مشاكل، بنفس التجربة في لعب الجزء الثاني.



وفي أماكن أخرى، يُرجح أيضًا التوفيق عبر الإنترنت لرؤية التحسينات، ومع ذلك، في البداية، تلتزم Counter-Strike 2 باستخدام نفس عملية المطابقة المتوفرة في سابقتها، يقال إن هذا الجانب من التكملة هو "عمل مستمر" وسيتحسن بمرور الوقت.