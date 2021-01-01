تخطط أبل لإطلاق آيفون 14 وآيفون 14 بلس باللون الأصفر



آيفون 14 آيفون 14

أطلقت أبل سلسلة آيفون 14 العام الماضي، الهواتف متاحة للشراء بخمسة خيارات للألوان، وهي الأزرق والبنفسجي ومنتصف الليل والنجوم والمنتج الأحمر.



وفي الآونة الأخيرة، أشار تقرير إلى أن شركة التكنولوجيا العملاقة في كوبرتينو تخطط لتقديم iPhone 14 و iPhone 14 Plus باللون الأصفر بحلول الربيع، ما أثار التساؤلات عن سبب قيام شركة آبل بذلك.



إليك أهمية الألوان في مجموعات آيفون:

خطة "اللون" من Apple

تفسير بسيط ومباشر لإصدار لون جديد هو أنه سيمنح الأشخاص المزيد من الخيارات للاختيار من بينها.



ولكن من المحتمل أن يساعد إطلاق لون جديد في منتصف دورة المنتج الشركة على زيادة مبيعات آيفون.



ليست هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها أبل لونًا جديدًا في منتصف الطريق، فقد أعلنت الشركة في مارس من العام الماضي، عن خيارات اللون الأخضر لجهاز iPhone 13 و iPhone 13 mini.



حصل iPhone 12 و iPhone 12 mini أيضًا على خيار اللون الأرجواني في أبريل 2021.



إستراتيجية ألوان iPhone Pro

تتبع Apple خطة مختلفة عندما يتعلق الأمر بطرازات "Pro".

جدير بالذكر أن الشركة قدمت إعدادًا ثلاثيًا للكاميرا الخلفية مع سلسلة هواتف iPhone 11 Pro.

على الرغم من حدوث تغييرات طفيفة في تصميم طرازي "Pro" و "Pro Max" كل عام ، إلا أن التصميم العام للهواتف الذكية ظل كما هو إلى حد كبير.

في حين أن هذا قد يبدو "نقصًا في الابتكار" بالنسبة للبعض ، يرى البعض الآخر أنه طريقة لإنشاء تصميم مرادف للهاتف.



على سبيل المثال ، منذ إطلاق سلسلة Pixel ، اتبعت جوجل تصميمًا ثنائي اللون.



كما أطلقت تصميم حاجب الكاميرا "الشهير" في سلسلة Pixel 6 وواصلته مع سلسلة Pixel 7.



ومع ذلك ، يختلف التصميم ثنائي اللون في Pixel 7 مقارنةً بهاتف Pixel 6. تتميز سلسلة Pixel 7 بأقنعة ملونة مختلفة لكل خيار من خيارات الألوان.