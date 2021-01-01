كيفية تعيين "وقت محدد للشاشة" للتطبيقات على هاتف آيفون



آيفون آيفون

تأتي أجهزة أيفون مع مجموعة من الميزات المفيدة التي تساعد المستخدمين في حياتهم اليومية، في حين أن هذه الميزات تجعل جهاز iPhone يبدو صعبًا، تقدم الشركة طرقًا للمستخدمين لتقليل استخدام أجهزتهم. "Screen Time" هي ميزة تخدم هذا الغرض.



ويعرض قسم Screen Time على جهاز iPhone الخاص بك الوقت الذي قضيته في كل تطبيق مثبت على جهاز Apple الخاص بك، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر مجموعة متنوعة من المعلومات حول استخدامك لجهاز iPhone و iPad.



وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر إحصائيات وأرقام حول أشياء مثل عدد الإشعارات التي يتلقاها المستخدم وعدد مرات فحص المستخدم لهاتفه.



تعيين حدود وقت الشاشة على التطبيقات

قسم Screen Time هو المحور لتتبع سلوك استخدام التطبيق الخاص بك، هنا، يمكنك أيضًا تقييد استخدام التطبيق الخاص بك لتطبيقات مختلفة عبر خيار حدود التطبيق، بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك الميزة تعيين حد زمني لكل فئة التطبيقات بأكملها، مثل الألعاب أو الوسائط الاجتماعية ، وكذلك لتطبيقات محددة.



كيفية تعيين حد وقت الشاشة للتطبيقات على iPhone

- على جهاز iPhone الخاص بك، انتقل إلى قائمة الإعدادات.



- ثم، اضغط على خيار Screen Time.



- بعد ذلك، تحتاج إلى تشغيل التبديل لخيار Screen Time (إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل).



- اضغط على خيار حدود التطبيق ثم اضغط على زر إضافة حد.



- اختر فئة أو أكثر من فئات التطبيقات التي تريد تعيين حدود وقت الشاشة لها.



- اضغط على اسم الفئة لرؤية جميع التطبيقات في تلك الفئة، ثم اختر الفئة أو التطبيقات التي ترغب في تقييدها، ومن المهم ملاحظة أن الحد الزمني الذي تختاره ينطبق على جميع الفئات أو التطبيقات المحددة.



- اضغط على زر التالي ثم قم بتعيين مقدار الوقت المسموح به، ويمكنك النقر على خيار "تخصيص الأيام" ثم تعيين قيود زمنية لكل يوم على وجه التحديد.



- اضغط على زر إضافة بمجرد الانتهاء من وضع حدود للتطبيقات المطلوبة.



علاوة على ذلك، يمكنك دائمًا تعطيل حدود وقت شاشة التطبيق هذه، ولإيقاف تشغيل جميع حدود التطبيق مؤقتًا، ما عليك سوى النقر فوق خيار حدود التطبيق، حيث أنه، إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل حد زمني مؤقت لفئة معينة، يمكنك النقر فوق الفئة ثم إيقاف تشغيل "حد التطبيق".



وبصرف النظر عن ذلك، في حالة رغبتك في إزالة الحد الزمني لفئة ما بشكل دائم، يمكنك القيام بذلك ببساطة عن طريق النقر على الفئة ثم على "حذف الحد".