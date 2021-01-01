7طرق لحمايتك من الاحتيال عبر الإنترنت..لو بتستخدم جهاز الشغل بمعاملاتك المالية..

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أصبحت الهواتف وأجهزة الكمبيوتر العمود الفقري لحياتنا اليومية وأسلوب دعم سيكون من المستحيل العيش بدونه، ومع ذلك، مع استخدام أجهزة متعددة وغريبة مثل الأجهزة في مكان العمل، هناك مخاطر أكبر من التهديدات المحتملة من أولئك الذين يتطلعون إلى اختراق الأنظمة وتنفيذ أنشطة احتيالية، حيث يمكن لأولئك الذين يتطلعون إلى القيام بأنشطة احتيالية القيام بذلك بسهولة على الأجهزة غير المحمية.



ونتيجة لذلك ، يعد تنفيذ التدابير لضمان مستوى أعلى من أمان البيانات أمرًا بالغ الأهمية الآن أكثر من أي وقت مضى، وفيما يلي بعض الطرق التي اقترحها مجموعة من المتخصصين حول كيف يمكن للمرء أن يظل أكثر أمانًا رقميًا أثناء استخدام أجهزة متعددة:



- تحديث برامج الجهاز:

يعد البقاء آمنًا عبر الإنترنت جهدًا مستمرًا، وإحدى أبسط الطرق وأكثرها فعالية للقيام بذلك هي البقاء متيقظًا وتحديث أجهزتك بأحدث البرامج، وغالبًا ما تأتي تحديثات البرامج هذه مع تصحيحات البرامج التي تعمل على إصلاح الثغرات الأمنية وتمنع جهود القرصنة المحتملة عبر العديد من الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها، تحافظ هذه التصحيحات على أمان الجهاز وتحميه من ثغرات البرامج التي تمنح المتسللين وصولاً سهلاً إلى أجهزة متعددة والبيانات المخزنة بداخلها.



-تفعيل جدار الحماية:

يعد جدار الحماية أحد الأشياء الأولى التي يطلب متخصصو الأمن الرقمي من زملائهم تثبيتها ليظلوا آمنين أثناء استخدام أجهزة متعددة، حيث يعمل جدار الحماية كحاجز بين الجهاز والإنترنت ، ويحمي أجهزة الفرد من الوصول غير المصرح به، ويمكن أن تساعد هذه الخطوة البسيطة في منع المتسللين الذين يحاولون استخدام خوادم مشتركة للوصول إلى أجهزة متعددة.



- توخي الحذر بشكل مباشر

يجب أن يكون الشخص من تلقاء نفسه متوخي الحذر، حيث يعد هذا الأمر أحد أهم الخطوات التي يجب اتخاذها لتكون أكثر أمانًا رقميًا، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي البقاء على اطلاع دائم بآخر التطورات وأن تكون على دراية بالتكتيكات التي يتم تنفيذها من قبل أولئك الذين يتطلعون إلى اختراق أنظمة متعددة، ويمكن أن يساعد هذا أيضًا في تحديد المخاطر المحتملة وتخفيفها قبل ظهور الحاجة، كما يمكن أن يساعد الانتقال إلى مواقع ومدونات الأمن السيبراني، وتحديثات الوكالات الحكومية، والمدونات الصوتية للأمن السيبراني، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات التقنية، على البقاء على علم ومحمي بشكل جيد.



-لا تنشر معلوماتك أمام الجميع:

ترتبط الحسابات والأجهزة المهنية بخادم تنظيمي مشترك، والذي يمكن الوصول إليه من قبل عدد من المحترفين،ومع ذلك، من وجهة نظر أمنية، فإن نشر معلوماتك الشخصية في منتدى عام ليس دائمًا أفضل مسار للعمل، ويمكن أن يكون ضارًا في حالة حدوث خرق للبيانات داخل المنظمة، الخيار الأفضل هو دائمًا فصل حساباتك المهنية والشخصية والأجهزة لمنع أي نوع من الهجمات غير المبررة.



- استخدام كلمات مرور قوية:

يعد استخدام كلمات مرور وأرقام PIN آمنة لتأمين الأجهزة أحد أهم الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها أثناء استخدام أجهزة متعددة، وغني عن القول أنه يجب على المرء دائمًا استخدام كلمات مرور مختلفة لأجهزة مختلفة. استخدم كلمات مرور قوية لا يمكن فك تشفيرها بسهولة باستخدام القوة الغاشمة أو البرمجة النصية وأدوات مثل Norton Password Manager أو LastPass للحفاظ على أمان كل شيء.



- تجنب استخدام الواي فاي في الأماكن العامة

تسجيل الدخول إلى شبكة Wi-Fi عامة للحفاظ على باقة الإنترنت الخاصة بك قد يبدو مغريًا، لكن لا يُنصح بالقيام بذلك إلا في حالة الضرورة القصوى، فغالبًا ما تكون شبكة Wi-Fi العامة غير آمنة مما يميل إلى أن يكون وسيلة لخداع التصيد الاحتيالي السهل ، خاصةً عند تسجيل الدخول إلى الخادم من خلال أجهزة متعددة، وإذا دعت الحاجة إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi عامة ، فتأكد من استخدام VPN أو قم بتشغيل خيار الاتصال عبر اتصال مشفر ضمن إعدادات Wi-Fi بجهازك.