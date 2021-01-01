طرق لحماية بيانات بطاقة "الكريديت" لو هتستخدمها أون لاين

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يفضل الكثير من المستخدمين الشراء عبر المواقع الإلكترونية، حيث توفر العديد من المواقع والمتاجر تخفيضات وعروض كبيرة للمستخدمين في فترات المناسبات والأعياد، لكن هذه قد تكون فرصة أيضا أيضا للمتسللين لسرقة بياناتك المصرفية وبيانات بطاقات الإئتمان الخاصة بك، وفيما يلى نعرض مجموعة من النصائح لحماية بطاقاتك خلال استخدامها:



- كن يقظًا بشأن عمليات تسجيل الدخول والرسائل المشبوهة

تطلب معظم مواقع التسوق والتجارة الإلكترونية من مستخدميها إنشاء حساب للوصول إلى مجموعتهم أو تقديم الطلبات، وعند إنشاء حساب ، يتعين على المستخدمين تقديم عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف يتلقون من خلاله تحديثات حول أحدث العروض والطلبات التي قدموها والصفقات المثيرة التي يمكنهم الاستفادة منها.



ويمكن أن تكون طرق الاتصال هذه مفيدة بشكل لا يصدق للمستخدمين لتتبع الطلبات التي يتم تقديمها، بالإضافة إلى نشاط تسجيل الدخول الخاص بهم، وفي كثير من الأحيان، يمكن للمحتالين الوصول إلى معلومات الحساب وتسجيل الدخول إلى حسابات المستخدمين وتقديم الطلبات باستخدام خيارات الدفع المخزنة، ويسمح توخي اليقظة بشأن عمليات تسجيل الدخول المشبوهة ورسائل الطلب بإبلاغ المستخدمين عند وجود نشاط مشبوه، أو عندما يكون هناك أمر لم يقدموه، والذي يمكن بعد ذلك إبلاغ فريق الدعم في هذا الموقع المحدد أو الشرطة المحلية على الفور السلطة إذا تم تنفيذ معاملة نقدية.



تصفح فقط المواقع الآمنة والمصرح بها:

أحد الأساليب الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المحتالون لسرقة المعلومات هو توفير رابط إلى موقع ويب يبدو مشابهًا لموقع ويب آمن ومعتمد، مع تعديلات طفيفة لا يمكن ملاحظتها للوهلة الأولى، فعلى سبيل المثال، قد يرسل المحتال بريدًا إلكترونيًا إلى شخص يحتوي على شعار ورابط موقع ويب شائع الاستخدام حول طلب قدموه أو فاتورة مستحقة الدفع.



ومع ذلك، عند الفحص، سيتمكن المرء بسهولة من ملاحظة أن عناوين URL الخاصة بالموقع تحتوي غالبًا على حرف إضافي أو امتداد، لتقليد مظهر موقع ويب مشترك، وعندما ينقر المستخدم على الرابط ، يتم توجيهه غالبًا إلى مواقع التصيد الاحتيالي التي تطلب الدفع أو المعلومات الشخصية، والتي يسيء المحتالون استخدامها بعد ذلك، أسهل طريقة لمعرفة ما إذا كان موقع الويب آمنًا أم لا من خلال النظر إلى عنوان URL، عادةً ما يكون لمواقع الويب المصرح بها شعار قبل "HTTPS" وسيكون لها الاسم أو الامتداد الدقيق الذي يُعرف به موقع الويب.



لا تشارك أبدًا كلمة المرور لمرة واحدة مع الآخرين:

لمكافحة المحتالين من استخدام معلومات الدفع الخاصة بالآخرين، بدأت البنوك في جميع أنحاء الهند نموذج مصادقة ثنائية، في حين أن هذا قد ساعد في مكافحة عمليات الاحتيال وإساءة استخدام المعلومات المالية إلى حد معين، إلا أنه لا يزال من الممكن استغلالها إذا قام المستخدم بمشاركة كلمة المرور لمرة واحدة مع الآخرين. من المهم للغاية عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة مع أي شخص، واستخدامها فقط إذا كنت بصدد تقديم طلب، وعلى موقع ويب أو تطبيق موثوق به.



وإذا كنت قد تلقيت كلمة مرور لمرة واحدة لم تبدأها، فمن المهم تغيير كلمات مرور حسابك على الفور وإخطار البنك الذي تتعامل معه بشأن هذه المعاملة غير المصرح بها. إنها أيضًا سياسة شائعة لموظفي موقع التجارة الإلكترونية ألا يطلبوا أبدًا كلمة مرور لمرة واحدة من العملاء ، ويجب دائمًا اعتبار الممثلين الذين يطلبون كلمة المرور لمرة واحدة كعلامة حمراء والإبلاغ عنها.



لا تحفظ تفاصيل الدفع الخاصة بك على مواقع التجارة الإلكترونية لاستخدامها في المستقبل

بينما قد تثق في بعض مواقع الويب أو الأنظمة الأساسية الشائعة الاستخدام ، يُنصح دائمًا بعدم حفظ تفاصيل الدفع الخاصة بك، حتى إذا كنت تخطط لشراء منتجات منها في المستقبل، هذا لأنه إذا تم اختراق موقع بأي شكل من الأشكال، فيمكن بسهولة استغلال البطاقات المحفوظة ومعلومات الدفع والوصول إليها من قبل أولئك الذين يحاولون الوصول إلى المعلومات الجماعية.



ومن المهم أيضًا ملاحظة أنه عند حفظ المعلومات على موقع ويب معين، يتم تخزينها أيضًا في بيانات متصفحك على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الخاص بك، وفي حالة تعرضها للاختراق، يمكن للمخادع أو المتسلل الوصول بسهولة إلى هذا معلومة.



لا تتلقي سوى المكالمات من شركات التجارة الإلكترونية التي تم التحقق منها أو الأرقام الموثوقة

كانت عمليات الاحتيال عبر الهاتف من أكثر التكتيكات شيوعًا التي يستخدمها المحتالون غالبًا بسبب نقص أنظمة الأمان فيما يتعلق بالمحادثات الهاتفية. يمكن أن تكون منصات الاتصال مثل Truecaller أدوات مفيدة في تحديد المكالمات من الشركات التي تم التحقق منها وإصدار إنذار بشأن مكالمات الاحتيال. من المهم أيضًا التأكد من عدم تلقي مكالمات من أرقام أجنبية مسجلة أو أرقام تبدو مشبوهة مثل تلك التي تبدأ بأرقام غير 8 أو 9.



وفي حالة، على سبيل المثال، تلقي مكالمة من هذا، تأكد من البقاء متيقظًا، ولا تشارك كلمة المرور لمرة واحدة، أو اتبع التعليمات المشبوهة التي يتم إخبارك بها من الجانب الآخر، إذا لاحظت أي سلوك مشبوه من المتصل، فمن المهم الإبلاغ عنه حتى يمكن اتخاذ الإجراء المناسب ضده ولحماية الآخرين من السقوط من عمليات الاحتيال المماثلة في المستقبل.