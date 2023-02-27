أبرزها الأفوكادو والمكسرات..أطعمة يجب أكلها بعد ممارسة الرياضة..

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كثير من الأشخاص بعد القيام بالتمارين الرياضية، يشعرون بالكثير من الإرهاق والتعب، ويوجد أمر واحد يظل يلح على الشخص بعد التدريب وهو ما الذى يجب تناوله من طعام. قد يظن البعض أن يجب أن يحرص على الطعام الذى يسبق التمرين، ويجعله متنوعًا وبه الغذاء المناسب، ولكن يجب أن يكون الطعام الذى يلى التمرين مختار بعناية أيضًا، لأنه عند التمرين يحتاج الجسم عناصر كثيرة مهمة، ولمعرفة تلك الأطعمة لما بعد التمرين يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع "timesofindia".



البروتينات تبنى العضلات

إن أنظمة التمرين تؤدى إلى انهيار بروتينات العضلات، ويصبح تناول تلك الأطعمة الغنية بالبروتين أمرًا مهمًا، فإن استهلاك كمية كافية من البروتين يزود الجسم بالأحماض الأمينية، التى يحتاجها لإعادة بناء وأصلاح بروتينات العضلات، ولذلك يجب بعد التمرين الحصول على العناصر الغذائية مثل البيض وأسماك التونة والدجاج واللبن والجبن للحصول على وجبة غنية.



الكربوهيدرات للتعافى

إن تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات تساعد على مخازن الجليكوجين المستخدمة خلال التمرين، وتستهلك رياضات التحمل مثل رياضة الجرى والسباحة من هذا الوقود أكثر من تدريبات المقاومة، ويجب تناول حوالى 1.5 جرام من الكربوهيدرات في غضون 30 دقيقة بعد التمرين.

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ولأن الطعام الغنى بالبروتين و الكربوهيدرات يحفز من إفراز الأنسولين، ويمكن تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل البطاطا الحلوة والأرز ودقيق الشوفان والمكرونة والكينوا والخضروات المفيدة للجسم.الدهونكثير من الأشخاص يعتبر تناول الدهون بعد التمرين أمر مكروه في حين أنه أمر جيد لأن الدهون تمون مسئولة عن إبطاء امتصاص الوجبة بعد التمرين، وقد يساعد كمية الدهون بعد التمرين من تعزيز نمو العضلات للحد من كمية الدهون التي تستهلكها.ويوجد أطعمة طبيعية، يمكن تناولها بعد التمرين مثل الأفوكادو والمكسرات وزبدة المكسرات والفواكه الجافة، مع عدم نسيان السوائل بشكل كبير.