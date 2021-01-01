احصل على موبايل Realme جديد بـ 2590 جنيها



Realme Realme

بعد مرور 3 أشهر عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف ريلمي Realme Narzo 50i Prime الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.







سعر هاتف ريلمي Realme Narzo 50i Prime



قد يعجبك أيضا...

و لحسن الحظ يقدم موقع أمازون ألمانيا خصم كبير على هاتف ريلمي Realme Narzo 50i Prime ليبلغ سعره النهائي 7000 روبية هندية (أي ما يعادل 2590 جنيه مصري تقريبا ).مواصفات هاتف ريلمي Realme Narzo 50i Primeيأتي هاتف ريلمي Realme Narzo 50i Prime، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل.ويعمل هاتف ريلمي Realme Narzo 50i Prime، بواسطة معالج Tiger T612، من إنتاج شركة "يونيسوك" الصينية، بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر microSD.ويقدم هاتف ريلمي Realme Narzo 50i Prime، كاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل، و كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.ويحتوي هاتف ريلمي Realme Narzo 50i Prime على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 وات.ويأتي هاتف ريلمي Realme Narzo 50i Prime، مزودا بواجهة المستخدم Realme Go Edition، و نظام التشغيل أندرويد 11.