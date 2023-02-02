

أسعار الذهب أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، بمحلات الصاغة، في بداية تعاملات السوق بعدما صعدت الأوقية عالميا عند المستوى 1856.21 دولار للأونصة، بعدما عاد الذهب إلى الارتفاع من جديد بعد سلسلة من الهبوط طالته خلال شهر فبراير بالكامل، ليجد الدعم من تعافي سعر الأونصة عالميًا بالإضافة إلى عودة التوترات إلى الأسواق العالمية من جديد ليعود الذهب ويلعب دور الملاذ الآمن مجددًا.







أسعار الذهب في مصر اليوم



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سعر جرام الذهب عيار 24-سجل سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوى 2103 جنيها للجرام.سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الذهب-سجل عيار 21 عند مستوى 1840 جنيها للجرام اليوم.سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر-سجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 1577 جنيها للجرام.سعر أونصة الذهب اليوم في مصر-سجل سعر أونصة الذهب عالميًا 1852 دولارا.سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر-سجل سعر الجنيه الذهب 14720 جنيها، بدون دمغة أو مصنعية في مصر.وبحسب تقرير حديث عن شعبة صناعة الذهب، تراجع الطلب على السبائك والجنيهات الذهب بنسبة 33.3% في الأسواق المحلية خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، ومقارنة بمبيعات شهر يناير 2023، وفقًا لتقرير قسم أبحاث السوق بشركة ذهب مصر، وسجلت مبيعات السوق المحلي من السبائك الجنيهات من الذهب عيار 24، نحو 450 كجم في شهر يناير الماضي، بينما تراجعت المبيعات بقيمة 150 كجم خلال شهر فبراير، حيث سجلت خلال فترة التعاملات نحو 300 كجم، وذلك على الرغم من هبوط الأسعار بالبورصة العالمية إلى مستويات 1808 دولارات للأوقية.وشهد الطلب حالة من الارتفاع بنهاية شهر فبراير، ليصل إلى ضعف الطلب في الأسبوع الأول من يناير 2023، تزامنًا مع ارتفاع الأسعار بالبورصة العالمية، بفعل تصاعد الأحداث الجيوسياسية العالمية، وضبابية المشهد حول مصير سعر الفائدة على الدولار الأمريكي.وتم رصد سلوك غريب لتوجهات العرض والطلب بالسوق المحلي، حيث يتجه المواطنون لبيع ما في حيازتهم أو العزوف عن الشراء مع تراجع الأسعار، بينما ترتفع وتيرة الطلب مع ارتفاع أسعار الذهب.