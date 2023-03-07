أسعار العملات فى مصر اليوم الثلاثاء 7-3-2023 في بداية التعاملات



أسعار العملات أسعار العملات

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية في غالبية البنوك، وتنشر جريدة المال في سطور تقريرًا تفصيليًّا يستعرض ما ترصده 5 بنوك حكومية وخاصة وعربية وأجنبية، عن حركة تداول 6 عملات أمام الجنيه المصري وهي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، بالإضافة إلى ما يعرضه موقع البنك المركزي المصري حول متوسط سعر الصرف.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.72 جنيه للشراء، 30.81 للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

قد يعجبك أيضا...

سعر اليورو اليوم: 32.67 جنيه للشراء، 32.78 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.07 جنيه للشراء، 100.41 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.86 جنيه للشراء، 36.98 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.36 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.سعر الدولار اليوم في البنوك المصريةالمصرف المتحد: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.البنك الأهلي المصري: 30.63 جنيه للشراء، 30.73 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك مصر: 30.63 جنيه للشراء، 30.73 للبيع.البنك التجاري الدولي: 30.73 جنيه للشراء، 30.83 للبيع.سعر اليورو اليوم في البنوك المصريةالمصرف المتحد: 32.52 جنيه للشراء، 32.85 للبيع.البنك التجاري الدولي: 32.62 جنيه للشراء، 32.86 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك مصر: 32.51 جنيه للشراء، 32.75 للبيع.البنك الأهلي المصري: 32.51 جنيه للشراء، 32.74 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصريةبنك مصر: 36.73 جنيه للشراء، 37.02 للبيع.البنك التجاري الدولي: 36.89 جنيه للشراء، 37.14 للبيع.البنك الأهلي المصري: 36.73 جنيه للشراء، 37.02 للبيع، وفق أسعار العملات.المصرف المتحد: 36.74 جنيه للشراء، 37.14 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصريةالبنك التجاري الدولي: 96.92 جنيه للشراء، 100.52 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.المصرف المتحد: 93.12 جنيه للشراء، 100.52 للبيع.بنك مصر: 96.45 جنيه للشراء، 100.19 للبيع.البنك الأهلي المصري: 96.42 جنيه للشراء، 100.19 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصريةالمصرف المتحد: 8.19 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.بنك مصر: 8.34 جنيه للشراء، 8.36 للبيع.البنك الأهلي المصري: 8.34 جنيه للشراء، 8.36 للبيع، وفق أسعار العملات.مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصريةبنك مصر: 8.15 جنيه للشراء، 8.18 للبيع، وفق أسعار العملاتالبنك التجاري الدولي: 8.15 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.المصرف المتحد: 7.92 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.البنك الأهلي المصري: 8.15 جنيه للشراء، 8.18 للبيع.