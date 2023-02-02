أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء



أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الخضروات والفاكهة

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق، اليوم الثلاثاء 7مارس 2023، وذلك في أغلب أصناف الخضروات والفاكهة بسوق العبور.



سعر الطماطم اليوم



وبلغ سعر الطماطم اليوم 7 جنيهات في سوق الجملة، والبطاطس من 4 إلى 6 جنيهات، ، وتراوح سعر الكوسة بين 3 الى 5 جنيهات، في حين تشهد الأسواق توافر معروض كبير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات.

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أسعار الخضروات اليومسجل سعر الليمون البلدي 17 جنيها، وتراوح سعر الجزر بدون عروش بين 2.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو، والفاصويا بين 19 و23 جنيها، سعر الباذنجان البلدي اليوم تراوح بين 6 إلى 10 جنيهات، و باذنجان رومي تراوح بين 6 و8 جنيهات، باذنجان أبيض تراوح بين 9 إلى 11 جنيها.سعر البصل اليومسعر البصل اليوم تراوح من 9 الى 16 جنيها وتراوح سعر الفلفل البلدي اليوم بين 10 إلى 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الصوب تراوح بين 10 إلى 12 جنيها، والفلفل الحامي البلدي تراوح بين 9 إى 11 جنيها، وتراوح سعر الفلفل الالون بين 19 إلى 25 جنيها للكيلو، والفلفل الحامي صوب تراوح بين 9 إلى 11 جنيها للكيلو، وسجل سعر الملوخية الخضراء من 3.5 إلى 6.5 جنيه، وبلغ سعر الخيار من 4 إلى 6 جنيهات، والخيار البلدي من 5 إلى 8 جنيهات، والبامية من 16 إلى 20 جنيها، والقلقاس من 4 إلى 7 جنيهات، والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات.وبلغ سعر الثوم من 7 إلى 11 جنيها، واللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات، والخس من 10 إلى 15 جنيها، والكابوتشي من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه، والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.وبلغ سعر الجزر من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والفاصوليا من 7 إلى 10 جنيهات، والباذنجان البلدي من 3.75 إلى 5.75 جنيه، والباذنجان الرومي 3.5 إلى 5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض من 3.75 و6.75 جنيه، والفلفل الرومي من 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل الصوب من 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الألوان من 8 إلى 18 جنيها.أسعار الفاكهة اليوموعن أسعار الفاكهة، وصل سعر البرتقال إلى 5 جنيهات، سعر البرتقال أبو سرة تراوح بين 4 و7 جنيهات، والجريب فروت إلى 15 جنيهاً، سعر النارنح تراوح بين 2 و4 جنيهات للكيلو.وتراوح سعر اليوسفي بين 5 و11 جنيها للكيلو، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيهًا، والتفاح المصري 11 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 7.5 جنيه للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 7.5 جنيه.كما وصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 10 جنيهات، والبلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 7 جنيهات، والمانجو سجلت 15 جنيها للكيلو.وسجل البطيخ (8: 10 كيلو) 35 جنيهًا للثمرة الواحدة، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 10 جنيهات للكيلو، بينما سجل النكترين البلدي 7 جنيهات للكيلو، وبرقوق سنتا روزا وصل إلى 30 جنيهًا للكيلو، ووصل الأناناس إلى 35 جنيهًا للكيلو.