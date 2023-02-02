انتهاء مهلة حصول ورش الذهب على قرض المليون جنيه..19 مارس..



الذهب الذهب

تغلق وزارة التموين، ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين، باب استقبال طلبات أصحاب ورش الذهب الصغيرة والمتوسطة، الكائنة بالجمالية، للحصول على قرض المليون جنيه، لتطوير وتحديث هذه الورش، يوم 19 من مارس الجاري.



وتستهدف وزارة التموين، 25 ورشة ذهب من الورش الصغيرة والمتوسطة بالجمالية، كمرحلة أولى وتبلغ قيمة القرض، مليون جنيه، وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها مصلحة الدمغة والموازين.



كما حددت وزارة التموين، ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين، فترة السداد بين 3 إلى 5 سنوات، بفائدة متناقصة بنسبة 12.5% سنويا.

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وكانت وزارة التموين، ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين، من قبل عن فتح باب التقدم، للحصول على قرض تنمية الورش الصغيرة والمتوسطة، لأصحاب الورش العاملة في مجالي المشغولات الذهبية، والفضية والمجوهرات، بشرط توافر الشروط التالية في المتقدمين.شروط الاستفادة من القرضتمتع صاحب الورشة برخصة موثقة من مصلحة دمغ المشغولات والموازين.امتلاك لوجو الورشة لتصنيع مشغولات ذهبية أو فضية.ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد على 55 عاما.تمتع طالب القرض بخبرة لا تقل عن خمسة أعوام في المجال.ألا يكون المتقدم من العاملين بالقطاع الحكومي.أن يكون لديه القدرة علي القراءة والكتابةأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك.عدم وجود أحكام إفلاس (بروتستو) بحقهالإقرار بعدم استخدام قيمة القرض إلا في الأغراض الممنوح لها.الشروط المتعلقة بالمنشأة:أن تكون الورشة كائنة بمنطقة الجمالية.ألا تقل مساحة الورشة عن 20 مترا.أن تشتمل الورشة على الحد الأدنى من معدات التشغيل المحددة بواسطة المصلحة.