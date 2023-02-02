البنوك تقدم خدمات مصرفية مجانية خلال فعاليات الشمول المالي



الشمول المالي الشمول المالي

تحتفل البنوك المصرية العاملة في السوق المحلية وعددها 37 بنكا خلال شهر مارس الجاري، باحتفالية المرأة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.



وتقدم البنوك المصرية، خلال أولى فعاليات الشمول المالي خلال عام 2023، خدمات مصرفية مجانية للمواطنين، ومنها فتح الحسابات وإصدار البطاقات الائتمانية، وغيرها من الخدمات المصرفية، ومن المقرر أن تستمر هذه الفعاليات لمدة تبلغ 23 يوما.



وتبدأ البنوك العاملة في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، فعاليات احتفالية المرأة بالتزامن احتفالية المرأة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

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وتقوم البنوك العاملة في السوق المحلية، خلال الفترة من 8 مارس وحتى 31 مارس، بتنفيذ عدد من الفعاليات، والأنشطة، ومنها التواجد خارج فروعها خلال الفترات المذكورة وعرض المنتجات المصرفية الملائمة، على أن يتم إحاطة قطاع الشئون المصرفية بالبنك المركزي بأماكن التواجد.كما تقوم البنوك بفتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدني للحساب، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمة، البطاقات المدينة للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء، وتشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها.يأتي ذلك تنفيذًا لقرار البنك المركزي المصري، بزيادة عدد فعاليات الشمول المالي على مدار العام، وإضافة فعاليتين جدد، وذلك خلال شهري سبتمبر تزامنا مع احتفال الدولة بعيد الفلاح، وخلال شهر ديسمبر تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.وقرر البنك المركزي المصري، زيادة عدد فعاليات الشمول المالي التي يتم تنفيذها على مدار العام في مصر ليصبح عددها 6 فعاليات خلال أشهر مارس وأبريل وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر.ويسعى البنك المركزي المصري، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين واستهداف كافة فئات المجتمع بغرض دمجهم في النظام المالي الرسمي، وفي ظل النتائج الإيجابية المحققة لفعاليات الشمول المالي السابق إقرارها بتاريخ 5 مارس 2019 والتي يتم السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها تحت مظلة الشمول المالي، والوصول الي المناطق النائية والمهمشة التي تبعد عن المراكز الرئيسية والتي يقل فيها تواجد مقدمي الخدمات المالية المصرفية.وحدد البنك المركزي، تواريخ الفعاليات، وهى فترة الفعاليات المقترحة، احتفالية المرأة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة في الفترة من من 8 إلى 31 مارس، وبالنسبة لليوم العربي للشمول المالي، بالتزامن مع اليوم العربي للشمول المالي في الفترة من 1 إلى 30 أبريل، واحتفالية الشباب في الفترة من 1 الي 15 أغسطس بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، واحتفالية الفلاح في الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر بالتزامن مع عيد الفلاح.واحتفالية الادخار في الفترة من 15 إلي 31 اکتوبر، بالتزامن مع الأسبوع العالمي للشمول المالي، واليوم العالمي للادخار، واليوم العالمي لذوي الهمم في الفترة من من 1 إلى 15 ديسمبر، بالتزامن مع احتفالية الأشخاص ذوي الهمم.