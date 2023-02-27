حيلة لتقليل تناول الوجبات السريعة

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إذا كنت تجد نفسك في كثير من الأحيان تتوق إلى الأطعمة المقلية والسكرية في أوقات غريبة ، فإليك حل لوقف هذه الرغبة الشديدة في الوحدة، ويعد مضغ العلكة طريقة سهلة للغاية للقيام بذلك، حيث يمكن أن تقلل من الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة فحسب ، بل يهدئ أيضًا من التوتر والقلق.



وفقًا لدراسة أجريت في عام 2009 ونشرت في مجلة Appetite ، فقد وجد أن المشاركين الذين يمضغون العلكة لمدة 45 دقيقة على الأقل في الصباح وبعد الظهر شهدوا انخفاضًا كبيرًا في الجوع والرغبة في تناول الطعام وتناول الوجبات الخفيفة مقارنة بأولئك الذين فعلوا ذلك.



وتم تقديم ادعاءات مماثلة من خلال دراسة أخرى عام 2011 نُشرت في نفس المجلة، ووجدت أن مضغ العلكة يقلل من الرغبة في تناول وجبات خفيفة غنية بالسكر ويزيد من الشعور بالامتلاء لدى المشاركين، وذلك حسب ما ذكره موقع timesofindia.

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ووجدت دراسة نشرت في مجلة Eating Behaviors في عام 2016 أن مضغ العلكة يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة الحلوة والمالحة ويحسن الحالة المزاجية لدى المشاركين الذين كانوا يعانون من الرغبة الشديدة قبل ذلك.كما يساعد مضغ العلكة عند اشتهاء الوجبات السريعة في تشتيت انتباهك، وتجعل فمك مستمرًا مما يقلل بشكل فعال من الرغبة في تناول الطعام، ويمكن لعملية المضغ أن تحفز إفراز اللعاب والإنزيمات الهاضمة مما يعطي الشعور بالشبع ويساعد في تقليل الجوع.هناك عدد من العلكة المتوفرة في السوق ، وإذا كنت مستخدمًا منتظمًا لها ، فمن الأفضل اتخاذ القرار الصحيح، واختر دائمًا العلكة الخالية من السكر لأنك لا ترغب في وضع هذا السكر في جسمك مع اللثة المليئة بالسكر، وبدلًا من مضغ العلكة المليئة بالسوائل المنكهة أو المغلفة بالشراب ، اختر العلكة السادة.ويمكنك أيضًا اختيار العلكة ذات النكهة الخفيفة ، ولكن تأكد من أنها خالية من السكر، واقرأ دائمًا مكونات العلكة للتأكد من أنك تتخذ القرار الصحيح.كما يمكنك مضغ العلكة عندما تشعر بالجوع، وسيغطي مضغ العلكة الرغبة في تناول شيء ما ويقلل من الرغبة الشديدة لديك، ويمكنك أيضًا مضغ العلكة بعد الانتهاء من الوجبة، وسيؤدي ذلك إلى تعزيز إنتاج الإنزيمات الهضمية وسيسهل عملية الهضم.إذا كنت شخصًا غالبًا ما يتوق إلى شيء حلو ، فإن اختيار العلكة بدلاً من الحلوى الغنية بالسعرات الحرارية هو دائمًا خيار أفضل.