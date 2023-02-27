فواكه خضراء يجب تضمينها في النظام الغذائي اليومي

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عندما نتحدث عن الصحة الجيدة ، يوصي الأطباء وخبراء التغذية دائمًا بتناول الخضار والفواكه الخضراء، فهي غنية بمادة الكلوروفيل، مما يساعد في الحفاظ على صحة أفضل.



ويقال أن الفاكهة الخضراء تساعد في السيطرة على مستويات الكوليسترول ، وتحسين الهضم ، وتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والأمراض المرتبطة بالقلب.



ووفقًا لبحث نشره البروفيسور أوزوالد من جامعة وارويك ، فإن تناول الفاكهة الخضراء يساعد أيضًا في زيادة مناعة الجسم ويبقى الناس أكثر سعادة.

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وبحسب ما ذكره موقع timesofindia، هناك العديد من الفواكه الخضراء التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي المعتاد.الكيويالكيوي غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين E ، C ، حمض الفوليك ، والبوتاسيوم ومن المعروف أن له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة لارتفاع ضغط الدم.وغالبًا ما يوصى به لزيادة عدد الصفائح الدموية.وليس هذا فقط ، ولكن يُنصح النساء الحوامل أيضًا بتناوله، ويحتوي الكيوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (GI) وهذا هو السبب في أنه يمكن لمرضى السكر استهلاكه أيضًا.التفاح الأخضرتم العثور على الحديد والكالسيوم والفيتامينات وخصائص مضادات الأكسدة في التفاح الأخضر، كما أنه غني بـ "كيرسيتين" ، وهو مادة كيميائية موجودة في التفاح الأخضر تساعد في تحسين الصحة العقلية.ويجب على الأشخاص الذين تكون عظامهم ضعيفة أن يستهلكوا التفاح الأخضر، حيث يوجد الكثير من الألياف ، والتي تساعد أيضًا في تقليل بعض الوزن.الجوافهالجوافة غنية بالمغنيسيوم الذي يساعد على تقوية العضلات، وتساعد أيضًا في تقليل التوتر، وتحتوي هذه الفاكهة على كمية جيدة من الألياف التي تعتني بصحة الأمعاء.ويعتبر استهلاك الجوافة مفيدًا للتحكم في مستويات السكر في الدم، ومفيدة أيضًا لصحة العين، وتحتوي هذه الفاكهة على عناصر غذائية مثل فيتامين أ ، ج ، حمض الفوليك ، الزنك والنحاس.العنبالعنب فاكهة ممتازة يمكنها الاعتناء بصحتك بالكامل لأنها غنية بالفيتامينات أ ، ج ، ب جنبًا إلى جنب مع البوتاسيوم والكالسيوم.كما أنه غني بالفلافونويد ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على مستوى الكوليسترول تحت السيطرة.بسبب أزمة الغذاء.. بريطانيا تحدد كميات الخضر والفاكهة لكل عميلويعطي تناول العنب طاقة سريعة ولا توجد مشكلة في الإرهاق، وأن الأشخاص الذين يستهلكون العنب يتخلصون أيضًا من مشكلة ارتفاع ضغط الدم والإمساك.