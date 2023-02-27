فوائد تناول ماء الشوفان على معدة فارغة في الصباح



ماء الشوفان ماء الشوفان

يعتبر الشوفان من أصح مصادر الألياف ومن المعروف أنه مفيد جدًا للصحة. بصرف النظر عن الألياف ، من المعروف أن الشوفان غني بفيتامينات A و B جنبًا إلى جنب مع البروتين والكالسيوم والعديد من المعادن الأخرى.



ومن إنقاص الوزن إلى تقليل مشاكل الجهاز الهضمي ، يعتبر الشوفان مفيدًا جدًا ويتم تناوله في الغالب في وجبة الإفطار، وغالبًا ما يتم طهي الشوفان في الحليب أو الماء ويتم الاستمتاع به مع الفواكه.



وبحسب ما ذكره موقع timesofindia، فيما يلي بعض الفوائد المذهلة عند تناول ماء الشوفان

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يزيل السموم من الجسمإنه مشروب ممتاز للتخلص من السموم، وعندما تستهلك ماء الشوفان على معدة فارغة في الصباح ، فإنه يساعد في طرد السموم من الجسم، وتعتبر مضادات الأكسدة الموجودة فيه تحمي الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، وشرب ماء الشوفان يحافظ على رطوبة الجسم.يساعد في إنقاص الوزنإذا كنت ترغب في إنقاص الوزن ، يمكنك تضمين ماء الشوفان في نظامك الغذائي لأنه يساعد في تقليل دهون البطن بسرعة.ماء الشوفان غني بالألياف التي تحافظ على المعدة ممتلئة لفترة طويلة، ويعتبر تناوله على معدة فارغة في الصباح يتحكم في الشهية ، مما يساعد في إنقاص الوزن على المدى الطويل.يخفض نسبة الكوليستروليمكن أن يكون ماء الشوفان مفيدًا في الحفاظ على صحة القلب، وأظهرت العديد من الدراسات أن ماء الشوفان يمكن أن يساعد في تحسين الكولسترول الجيد في الجسم. إلى جانب ذلك ، يخفض الكوليسترول الضار، ويمكن أن يقلل استهلاكه المنتظم من خطر الإصابة بأمراض القلب.تقوية الجهاز الهضمييحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان ، والتي يمكن أن تعزز الهضم، كما يخفف من عملية حركة الأمعاء مما يزيل مشكلة الإمساك. إلى جانب ذلك ، فإنه يعزز أيضًا نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء، ويمكن أن يكون استهلاكه بانتظام مفيدًا في مشاكل الجهاز الهضمي.