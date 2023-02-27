الأرصاد الجوية: 4 ظواهر جوية تضرب البلاد.. أبرزها «سقوط الأمطار» بالمحافظات

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم في مختلف المحافظات، حيث تسيطر على البلاد 4 ظواهر جوية خلال الساعات القادمة، ومن بينها سقوط أمطار على 7 محافظات، وكما تظهر الشبورة المائية صباحاً على الطرق الرئيسية والرياح المثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على جميع المحافظات .



وعن حالة الطقس ودرجات الحراره اليوم في المحافظات، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة تتعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية، والشرقية، ومحافظات جنوب سيناء، والبحرالأحمر، إلى سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 20% على مدار اليوم وسط طقس غائم جزئيا مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، وتكون الشبورة المائية الكثيفة.



وعن حالة الطقس اليوم في القاهرة الكبرى تشهد طقسا معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلا و الطقس غائم جزئيا.

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و فى محافظات جنوب الصعيد يكون الطقس غائم جزئيا بارد ليلا وتشهد محافظات جنوب الصعيد طقس معتدل الحرارة نهاراً مشمسو عن الظاهرة الجوية الثانية التى تسيطر على البلاد تزداد سرعة الرياح في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر إذ سجلت سرعتها 36 كيلومترا في الساعة وسجلت وتكون محملة بالرمال والأتربة على مدار اليوم.وعن الظاهرة الجوية الثالثة تظهر في الصباح الباكر شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.وعن الظاهرة الجوية الرابعه يتوقع خبراء الأرصاد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 20% على مناطق من السواحل الشمالية وعلى أقصى جنوب البلاد.