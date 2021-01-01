الإفتاء تحسمها .. هل حقنة الفيتامينات في العضل تبطل الصيام



حقنة الفيتامينات حقنة الفيتامينات

هل حقن الفيتامينات في العضل تبطل الصيام .. قالت دار الإفتاء المصرية، إن الحقن بجميع أنواعها "العلاجية - أنسولين - فيتامينات" سواء كانت في العضل أو الوريد لا تفطر.



وأضافت الإفتاء في معرض اجابتها على سؤال ، قائلة استعمال الحقنة الوريدية أو في العضل للعلاج أو للتقوية مبطلة للصوم؟، بقولها إنه لا يبطل الصوم بشيء مما ذكر؛ لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهر، والمادة التي يحقن بها لا تصل إلى الجوف أصلا، ولا تدخل من منفذ طبيعي مفتوح ظاهر، فوصولها إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم.



حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام ليلة النصف من شعبان .. قبل ساعات من صيام ليلة النصف من شعبان قالت لجنة الفتوى بـ مجمع البحوث الإسلامية إنه إذا أكل الصائم أو شرب ناسيًا فليتم صومه ولا حرج عليه، سواء كان صائمًا صوم فرض أو نفل، قال صلى الله عليه وسلم: «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه».

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جاء ذلك خلال إجابتها عن سؤال يقول: "ما حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام ليلة النصف من شعبان ؟.وأضافت اللجنة: "أما إن أكلت أو شربت متعمدًا ثم تذكرت أنك تريد الصيام فصيامك باطل لا يصح".