البطولة العربية 2023 .. الزمالك فى المجموعة الثالثة مع النصر السعودى



البطولة العربية 2023 البطولة العربية 2023

أسفرت قرعة النسخة الجديدة للبطولة العربية 2023 بالمسمى الجديد "كأس الملك سلمان للأندية"، والمقامة مساء اليوم الإثنين في العاصمة السعودية الرياض، عن وقوع فريق الزمالك على رأس المجموعة الثالثة والتى تضم بجانبه النصر السعودى والمتأهل الثانى والخامس من الدور الأول للبطولة.



وجاءت المجموعات كالتالى

المجموعة الأولى

الترجي التونسى



الاتحاد السعودى

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نادى الشرطة العراقىالمتأهل الثالث من الدور الأولالمجموعة الثانيةالوداد المغربىالهلال السعودىنادى السد القطرىالمتأهل الرابع من الدور الأولالمجموعة الثالثةالزمالكالنصر السعودىالمتأهل الثانى من الدور الأولالمتأهل الخامس من الدور الأولالمجموعة الرابعةالرجاء المغربىنادى شباب بلوزدادالمتأهل الأول من الدور الأولالمتأهل السادس من الدور الأولوأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم في وقت سابق إقامة نسخة 2023 من بطولة كأس الملك سلمان للأندية في السعودية بمشاركة 37 ناديا عربيا، كما أعلن عن جوائز مالية تقدر بعشرة ملايين دولار.وينطلق الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان يوم 13 مارس، ويستمر حتى 12 أبريل 2023، ويبدأ الدور الثاني في 8 مايو، وينتهي في 7 يونيو 2023، على أن تكون المباريات بنظام خروج المغلوب ذهابًا وإيابًا.وضمت قائمة أندية الدور الأول كلاً من الجيش الملكي المغربي وطلائع الجيش المصري والصفاقسي والاتحاد المنستيري من تونس، وشبيبة الساورة الجزائري والشباب السعودي، وقطر والسد من قطر والوحدة الإماراتي والسيب والنهضة من عمان، وشباب الأردن الأردني، والقوة الجوية العراقي، والمحرق والمنامة من البحرين، وتشرين السوري وشباب الخليل الفلسطيني، والبرج اللبناني ونواذيبو الموريتاني والاتحاد وأهلي طرابلس من ليبيا، والهلال والمريخ من السودان، والكويت الكويتي، مع فحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.ويتأهل من الدور الأول 6 أندية ، يُضاف إليها 10 أندية تتأهل بشكل مباشر، وهي أبطال الدوريات العربية وتضم أندية الوداد المغربي والترجي التونسي الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري والهلال السعودي والسد القطري والشرطة العراقي، إلى جانب نادي الرجاء المغربي بطل النسخة السابقة مع وصيفه الاتحاد السعودي، ونادي النصر السعودي.