أردوغان يعلن عدد ضحايا الزلزال التركي

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أردوغان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير إلى 46 ألفا و104 قتلى.

أردوغان: عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 46 ألفا و104 قتلىالإعلام التركي: فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة حتمي
وقال أردوغان: "هدفنا هو نقل نصف مليون ناج إضافي من الزلزال، إلى 100 ألف منزل مسبق الصنع في غضون شهرين".

وأضاف أردوغان: "لن نعرف السكون والراحة، إلى أن تعود الحياة إلى طبيعتها في المناطق المنكوبة بالزلزال جنوبي تركيا".

المصدر: RT

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