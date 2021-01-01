أردوغان يعلن عدد ضحايا الزلزال التركي



أردوغان أردوغان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير إلى 46 ألفا و104 قتلى.



أردوغان: عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 46 ألفا و104 قتلىالإعلام التركي: فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة حتمي

وقال أردوغان: "هدفنا هو نقل نصف مليون ناج إضافي من الزلزال، إلى 100 ألف منزل مسبق الصنع في غضون شهرين".



وأضاف أردوغان: "لن نعرف السكون والراحة، إلى أن تعود الحياة إلى طبيعتها في المناطق المنكوبة بالزلزال جنوبي تركيا".