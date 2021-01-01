من الأمراض الفموية الشائعة .. أفضل طرق علاج التهاب اللثة



التهاب اللثة التهاب اللثة

يعتبر التهاب اللثة من الأمراض الفموية الشائعة، والذي يرجع إلى عدد من الأسباب، منها سوء نظافة الفم وعدم غسل الأسنان بشكل يومي، ويصاحب التهاب اللثة أعراض مزعجة، أبرزها الألم الشديد ومشكلات عند تناول الطعام، سواء البارد أو حتى الساخن، ويزداد البحث عن أفضل طرق علاج التهاب اللثة عبر محرك البحث العملاق "جوجل"، إذ إن هناك الكثير من الطرق والوصفات الطبيعية التي تساعد في علاج التهاب اللثة في المنزل، بمكونات متوفرة وسهلة، ولكن في حالة استمرار الأعراض دون أي جدوى من هذه الوصفات، يفضل الذهاب إلى طبيب أسنان من أجل معرفة السبب وعلاجه.



وخلال السطور التالية يوضح "أهل مصر"، أفضل طرق علاج التهاب اللثة، للتخلص من الألم المزعج.



الزيوت الطبيعية لعلاج التهاب اللثة

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تساعد الزيوت الطبيعية في تخفيف التهاب اللثة بشكل كبير وتهدئته، إذ إن هذه الزيوت تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، كما أن استخدام الزيوت الطبيعية بما في ذلك زيت جوز الهند وزيت اللوز، في الشعور بالراحة وتسكين الألم المصاحب لالتهاب اللثة.طريقة الاستخدامقم بدهن المنطقة المصابة بكمية مناسبة من أي زيت، وبعد مرور 30 دقيقة، يمكنك غسل أسنانك بالماء الفاتر.المحلول الملحي لعلاج التهاب اللثةيساعد المحلول الملحي في علاج التهاب اللثة بكل سهولة، إذ إن هذا المزيج يحتوي على نسبة عالية من الخصائص المضادة للبكتيريا التي توجد في تجويف الفم وتسبب الالتهاب.طريقة الاستخدامأضف ملعقة كبيرة من الملح في كوب ماء دافئ، مع التقليب، ثم المضمضة بالمزيج.أكياس الشاي لعلاج التهاب اللثةيمكنك استخدام أكياس الشاي بعد الانتهاء من شربه، في علاج التهاب اللثة في المنزل بكل سهولة، ويفضل أن يكون الشاي الأخضر وليس الأسود، إذ إنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في تهدئة الالتهاب.طريقة الاستخدامضع أكياس الشاي لمدة نصف ساعة فوق المنطقة المصابة في اللثة.جل الصبار لعلاج التهاب اللثةأثبتت الدراسات أن معجون أسنان جل الصبار يساعد في علاج الكثير من الأمراض الفموية، بما في ذلك التهاب اللثة.طريقة الاستخدامأضف كمية مناسبة من جل الصبار علية معجون الأسنان الخاص بك قبل غسلها.