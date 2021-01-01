خصم 3300 جنيه على وحش شاومي Xiaomi 11



Xiaomi 11 Xiaomi 11

مع مرور عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على الشراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.







ولحسن الحظ يقدم موقع أمازون ألمانيا خصما كبيرا على هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE بما يقدر ب 100 يورو (أي ما يعادل 3300 جنيه مصري تقريبا ).

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عرض عيد الأم..خصم 3300 جنيه على وحش شاومي Xiaomi 11مواصفات هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NEيتميز هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.55 بوصة، بدقة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، تدعم تقنية HDR10+ .يعمل هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE، بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 778G، بدقة تصنيع 6 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر microSD.ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE على بطارية بسعة 4250 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.