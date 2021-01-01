لإزالة الصبغة من الشعر .. استخدمي طرق طبيعية

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لإزالة الصبغة من الشعر

ترغب كل فتاة في تغيير لون شعرها بين الحين والآخر، إذ إن هذا يساعد بشكل كبير في تحسين الحالة النفسية والمزاجية، وتعزيز الثقة بالنفس أيضًا، ولكن قد تواجه الكثيرات مشكلة عند الرغبة في التخلص من الصبغة، ويلجأن إلى المنتجات الموجودة في الأسواق، للمساعدة في إزالة الصبغة من الشعر، لكن معظم هذه المنتجات تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية الضارة التي تؤثر على الشعر بشكل سلبي، فضلًا عن سعرها المرتفع وغير المناسب للبعض، وبدلًا من هذه المنتجات، هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من صبغة الشعر دون التأثير عليه، بل وتساعد أيضًا في ترطيبه وتغذيته.

وخلال السطور التالية يوضح "أهل مصر"، طرق طبيعية للتخلص من صبغة الشعر، من أجل التجديد في مظهرك.

المكونات

صودا الخبز.

الشامبو الخاص بك.

طريقة الاستخدام

قومي بخلط كميات متساوية من صودا الخبز والشامبو الخاص بك والمناسب لنوع شعرك.
ضعي المزيج على شعرك بالكامل.

بعد مرور بضع دقائق يمكنك غسل شعرك بالماء الدافئ أو الساخن

يمكنك تكرار الوصفة أكثر من يوم للتأكد من إزالة الصبغة بشكل كامل.

التخلص من صبغة الشعرالتخلص من صبغة الشعر

الخل الأبيض للتخلص من صبغة الشعر

المكونات

خل أبيض.

ماء فاتر.

طريقة الاستخدام

قومي بخلط كميات متساوية من الخل الأبيض والماء الفاتر.

اغمسي شعرك في المزيج.

غطي شعرك بقبعة الاستحمام لمدة 15 دقيقة.

بعد مرور الوقت يمكنك غسل شعرك بالماء الفاتر.

عصير الليمون للتخلص من صبغة الشعر

المكونات

عصير ليمون.

صودا الخبز.

طريقة الاستخدام

قومي بخلط كميات متساوية من عصير الليمون وصودا الخبز.

ضعي المزيج على شعرك بالكامل لمدة 5 دقائق، بعد مرور الوقت يمكنك غسل شعرك جيدًا بالماء الفاتر.

التخلص من صبغة الشعرالتخلص من صبغة الشعر

زيت جوز الهند للتخلص من صبغة الشعر

المكونات

زيت زيتون نقي.

طريقة الاستخدام

سخني كمية مناسبة من زيت جوز الهند.

دلكي شعرك بزيت جوز الهند الدافئ بشكل كامل.

ويساعد زيت جوز الهند على ترطيب وتغذية شعرك، بالإضافة إلى إزالة الصبغة عند الاستمرار في استخدامه لأكثر من مرة.

التخلص من صبغة الشعر

التخلص من صبغة الشعر

العسل والقرفة للتخلص من صبغة الشعر

المكونات

عسل.

قرفة.

طريقة الاستخدام

قومي بخلط كميات متساوية من العسل ومسحوق القرفة.

ضعي المزيج على شعرك بالكامل.

بعد مرور ساعتين يمكنك غسل شعرك بالماء الفاتر.

المصدر: ahlmasrnews

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