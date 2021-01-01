مراجعة لهاتف Pixel 7 Pro من جوجل



Pixel 7 Pro Pixel 7 Pro

بدأت جوجل بإطلاق هاتف (Pixel 7 Pro) في نهاية العام الماضي إلى جانب هاتف (Pixel 7). ويبدو تصميمه الخارجي مشابهًا لهاتف (Pixel 6 Pro)، لكن جوجل تخلت عن لون إطار الكاميرا الأسود واستبدلته بلون قريب من لون خلفية الهاتف، وفصلت نظام الكاميرات، حيث أصبحت الكاميرات موزعة في قسمين أحدهما يضم كاميرا واحدة، والثاني يحتوي على كاميراتين.



يأتي Pixel 7 Pro مع الكثير من التحسينات في مجالات مختلفة، مثل: الأداء الأقوى، والشاشة الأكبر والأكثر إشراقًا، مع تحسينات في أداء الكاميرا وعمر البطارية.



يضم هاتف Pixel 7 Pro شاشة كبيرة مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية كبيرة بسعة 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع إضافة العديد من الميزات المدمجة في تطبيق الكاميرا للحصول على صور أكثر وضوحًا، وتسهيل تعديلها مباشرة من تطبيق الصور، بالإضافة إلى أن الهاتف يعمل بمعالج Tensor G2 الجديد من جوجل.

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إليك مراجعة شاملة لهاتف جوجل Pixel 7 Pro توضح جميع المميزات والمواصفات التي يتمتع بها هذا الهاتف:التصميم:يأتي هاتف Pixel 7 Pro مع شاشة أمامية محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus)، وحماية على الظهر أيضًا بطبقة زجاجية من النوع ذاته، بالإضافة إلى وجود إطار معدني لامع من الألمنيوم يغطي الحافات.سماكة الهاتف هي 8.9 ملم، ووزنه 212 جرامًا. ويدعم معيار IP68 لمقاومة الماء، بحيث يتحمل الغمر تحت عمق 1.5 متر لمدة تصل إلى نصف ساعة.الشاشة:مراجعة شاملة لهاتف Pixel 7 Pro من جوجليضم هاتف Pixel 7 Pro شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس 6.7 بوصات وبدقة 3120×1440 بكسلًا مع نسبة طول إلى عرض قدرها 19.5:9، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، بسطوع يصل إلى 1500 شمعة، وكثافة تبلغ 512 بكسلًا في البوصة الواحدة. بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (+HDR10)، وميزة التشغيل الدائم (Always-on).الكاميرا:الكاميرا في هاتف بيكسل 7 بروبالنسبة للكاميرا الخلفية يضم هاتف Pixel 7 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/3.5، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.أما بالنسبة إلى إمكانيات الكاميرات الخلفية في تسجيل الفيديو، فيمكن لكاميرا هاتف Pixel 7 Pro تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية.وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية في هاتف Pixel 7 Pro فهي تأتي بدقة 10.8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.كما أضافت جوجل العديد من الميزات الخاصة إلى تطبيق الكاميرا في هاتف Pixel 7 Pro، وأبرزها:ميزة Magic Eraser لتسهيل إزالة العناصر غير المرغوب فيها في الصورة بسهولة.ميزة Macro Focus لتصوير صور قريبة بجودة عالية.ميزة Cinematic Blur الخاصة بتصوير الفيديو، والتي تقلل وضوح الخلفية وتركز في إبراز العنصر الرئيسي أثناء تصوير الفيديو.ميزة Photo Unblur التي تعمل على توضيح الصور الضبابية بسهولة، وستلاحظ وجود خيار (Unblur) ضمن خيارات تعديل الصور.الأداء والبطارية والشحن:يعمل هاتف Pixel 7 Pro بمعالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MP7).يعمل الهاتف ببطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 23 واطًا، بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في غضون نصف ساعة.كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 23 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي. ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 أو 12 جيجابايت.يتوفر من الطرز التي تضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت خيارين من ذاكرة التخزين الداخلية وهما: 128 أو 256 جيجابايت، أما الطرز التي تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، يتوفر منها ثلاث خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية وهم: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، واتصال (واي فاي 6e) Wi-Fi 6e، وبلوتوث 5.2، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC. ولا يدعم الزيادة في سعة ذاكرة التخزين من خلال بطاقات MicroSD. ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13،ميزات إضافية:أضافت جوجل ميزات جديدة إلى هاتف Pixel 7 Pro ومنها ما يلي:ميزة Voice Message Transcription: تسمح للهاتف بنسخ الرسالة الصوتية في تطبيق الرسائل من جوجل إلى رسالة نصية تلقائيًا حتى تتمكن من قراءتها بدلًا من سماعها.ميزة Assistant Voice Typing: تتيح استخدام صوتك لكتابة رسالة.ميزة Clear Calling: تساعد في توضيح صوت المتصل، والتقليل من الضوضاء المحيطة، لسماع المكالمات بوضوح إذا كنت في مكان صاخب.السعر:يبدأ سعر هاتف Google Pixel 7 Pro من 899 دولارًا أمريكيًا، ويتوفر بثلاثة ألوان هي: الأبيض، والأسود والبندقي (Hazel).