تعرف على أبرز التطبيقات لإضافة نصوص إلى الصور في هواتف أندرويد

تحتوي معظم تطبيقات تحرير الصور على خيار إضافة نصوص إلى الصور، وكذلك تطبيقات الصور المدمجة في الهواتف الحديثة، ولكنها لا توفر العديد من الخيارات لتحرير النصوص، أو إضافة خطوط مخصصة.



لحل هذه المشكلة، يمكنك اختيار تطبيق من التطبيقات الخاصة بإضافة النصوص إلى الصور فقط، التي تكون سهلة الاستخدام وتوفر العديد من أدوات تحرير النصوص.



فإذا كنت من مستخدمي هواتف أندرويد وترغب في إضافة نصوص مميزة إلى الصور الموجودة في هاتفك يمكنك استخدام أحد التطبيقات التالية:

1- تطبيق Phonto – Text on Photos:يمكنك استخدام تطبيق (Phonto – Text on Photos) لإضافة نص إلى الصور الموجودة في معرض الصور في هاتفك أو إنشاء صور جديدة داخل التطبيق.يحتوي هذا التطبيق على أكثر من 200 نوع خط يمكنك استخدامه، وإن لم تجد ما يعجبك، يمكنك إضافة خطوط مخصصة إلى التطبيق. وبعد كتابة نص يمكن إجراء التعديلات، مثل تغيير لون النص وإضافة الظلال، وتغيير حجمه ولون الخلفية ونقله بسهولة إلى أي مكان في الصورة، وغيرها العديد من التعديلات الأخرى.تطبيق Phonto مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.2- تطبيق Pic Text Editor:يضم هذا التطبيق مجموعة كبيرة من أنواع الخطوط والمرشحات التي يمكنك استخدامها لإجراء تعديلات بسيطة في الصور وإضافة نص بطريقة مميزة. ويمكنك إضافة المزيد من الخطوط إلى التطبيق إذا لم تجد الخط الذي يعجبك.يتيح لك تطبيق (Pic Text Editor) تغيير لون النص وحجمه، وإضافة الظلال، وإجراء تعديلات في خلفية النص، كتغيير لونها أو إضافة التدرجات والظلال. كما يمكنك استخدام هذا التطبيق أيضًا لإضافة إطارات إلى الصور إذا يوفر مجموعة مميزة منها، مع إمكانية تغيير حجم الصور، وتغيير شكل زوايا الصور، وتطبيق المرشحات.تطبيق Pic Text Editor مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق3- تطبيق Text On Photo – Text to Photos:يمكنك استخدام تطبيق (Text on Photo – Text to Photos) لإضافة نص إلى الصور الموجودة في معرض الصور في هاتفك أو تحديد صورة من الصور المتوفرة في التطبيق وإضافة نص إليها.يمكنك أيضًا تغيير نوع الخط، وتغيير لون النص وتطبيق الظلال وإضافة تأثيرات إلى النصوص وتغيير الحجم، وبعد الانتهاء من إضافة النص إلى الصورة يمكنك مشاركتها بسهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مباشرة من التطبيق، أو يمكنك الرجوع إليها في وقت لاحق بسهولة لأن التطبيق يحفظ كل أعمالك.هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق4- تطبيق TextArt:باستخدام تطبيق TextArt، يمكنك استخدام صور من المعرض في هاتفك أو اختيار خلفية للنص من الخيارات المتاحة في التطبيق، أو اختيار صورة من الصور الموجودة سابقًا داخل التطبيق.حدد الصورة التي تريد إضافة النص إليها ثم ابدأ بكتابة النص واستخدام ميزات تحرير النصوص المختلفة المتوفرة في التطبيق، مثل: تغيير نوع الخط وحجمه ولونه، وإضافة الحدود والظلال وغيرها. ويُتيح هذا التطبيق أيضًا إضافة ملصقات إلى الصور، وإضافة إطار، وتجميع أكثر من صورة في ألبوم واحد.تطبيق TextArt مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق5- تطبيق Text On Photo:يحتوي هذا التطبيق على صور متنوعة يمكنك استخدامها أو استخدام صور من معرض الصور في هاتفك. ويتيح كتابة نص أو إضافة اقتباس من الاقتباسات الموجودة في التطبيق، ويمكنك تغيير لون النص وزيادة حجمه أو تصغيره وتغيير نوع الخط حسب رغبتك، وتغيير لون خلفية النص.تطبيق Text On Photo مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.