زي المطاعم .. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

إذا كنتٍ تبحثين عن طريقة عمل وصفة سهلة ولذيذة لتحضيرها لأفراد أسرتك في أي وقت على وجبة الغداء، يمكنك الآن عمل الكبدة الاسكندراني في المنزل بكل سهولة وبخطوات بسيطة وجميع المكونات متوفرة في مطبخك، فلا تترددي في إٍسعاد أفراد أسرتك، إذ إن الكبدة الاسكندراني من الأكلات المفضلة لدى عدد كبير من الأشخاص، خاصة الأطفال وصغار السن، كما أن الكبدة تحتوي على قيمة غذائية عالية ومفيدة لصحة الجسم.
وخلال السطور التالية يوضح "أهل مصر"، مقادير وطريقة عمل الكبدة الإسكندراني، في المنزل زي المطاعم.
مقادير الكبدة الإسكندراني
نصف كيلو من الكبدة مقطعة شرائح.
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