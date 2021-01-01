زي المطاعم .. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني



الكبدة الإسكندراني الكبدة الإسكندراني

إذا كنتٍ تبحثين عن طريقة عمل وصفة سهلة ولذيذة لتحضيرها لأفراد أسرتك في أي وقت على وجبة الغداء، يمكنك الآن عمل الكبدة الاسكندراني في المنزل بكل سهولة وبخطوات بسيطة وجميع المكونات متوفرة في مطبخك، فلا تترددي في إٍسعاد أفراد أسرتك، إذ إن الكبدة الاسكندراني من الأكلات المفضلة لدى عدد كبير من الأشخاص، خاصة الأطفال وصغار السن، كما أن الكبدة تحتوي على قيمة غذائية عالية ومفيدة لصحة الجسم.



وخلال السطور التالية يوضح "أهل مصر"، مقادير وطريقة عمل الكبدة الإسكندراني، في المنزل زي المطاعم.



مقادير الكبدة الإسكندراني

نصف كيلو من الكبدة مقطعة شرائح.

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2 بصلة متوسطة الحجمم ومقطعة.فلفل ملون مقطع.طماطم خالية من البذر ومقطعة شرائح.فلفل أخضر حار.ثوم مفروم.3 ملاعق طعام من الزيت.عصير ليمون.الكبدة الاسكندرانيالكبدة الاسكندرانيبقدونس مفروم.خل أبيض.نصف ملعقة صغيرة من الكمون.ملح.فلفل أسود.طريقة عمل الكبدة الإسكندرانيضعي الثوم والليمون والكبدة والملح والخل والفلفل الأسود مع الكمون في وعاء كبير مع التقليب حتى تمتزج المكونات.اتركي المزيج لمدة ساعة في الثلاجة.سخني الزيت على نار متوسطة.أضيفي البصل مع التقليب ثم الفلفل الملون والحار.الكبدة الاسكندرانيالكبدة الاسكندرانيأضيفي الكبدة بالتتبيلة، مع التقليب لمدة خمس دقائق.أضيفي البقدونس والطماطم مع التقليب.أصبحت الكبدة الاسكندراني جاهزة يمكنك تقديمها مع الخبز وسلطة الطحينة.