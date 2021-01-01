أمريكا تطور نموذجًا للأمن «السيبراني»..لصد تهديدات الفضاء الإلكتروني..

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أكملت وكالة أنظمة معلومات الدفاع الأمريكية (DISA)، نموذجها الأولى للأمن السيبراني على مستوى المؤسسات Thunderdome، لحماية أنظمة وزارة الدفاع الأمريكية من تهديدات الفضاء الإلكتروني المتطورة.



ويختتم هذا الإنجاز الأخير تمديد المشروع لمدة ستة أشهر بالتعاون مع شركة الاستشارات Booz Allen Hamilton، وتبلغ قيمة العقد الأولي لنموذج Thunderdome 6.8 مليون دولار، وتم توقيعه في عام 2022.



وفي المجموع، قضت DISA والصناعات الشريكة عامين في إنجاز مرحلة الاختبار، والتنفيذ للنموذج الأولي.

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نظام «الثقة الصفرية»وThunderdome هي بنية وصول "انعدام الثقة" أو الثقة الصفرية، تفترض وجود خطر ثابت على الفضاء الإلكتروني الدفاعي للولايات المتحدة، طوال الوقت.وتتطلب المنصة ضوابط وصول صارمة، وتحققًا مستمرًا لكل أداة مساعدة للبيانات.وعلاوة على ذلك، يقوم Thunderdome بأتمتة إدارة الشبكة لتبسيط وزيادة الكفاءة عبر العمليات ذات الصلة.وقد صرح كريستوفر بارنهورست، نائب مدير DISA قائلا: "لقد أكدت Thunderdome إمكاناتها من خلال وضع أساس تقني خالٍ من الثقة ، لكن العمل لا ينتهي عند هذا الحد".وأضاف: "لتحقيق أهداف إدارة الثقة الصفرية حقًا ، تشمل خطوات DISA التالية تغيير الثقافة لتنفيذ السياسات والإجراءات للاستفادة من تقنيات وأساليب عدم الثقة في كل برنامج."تأمين الوصول الصحيح للبياناتوأثناء التطوير، اختارت DISA 1500 مستخدم في ثلاثة مواقع مختلفة لتقييم قدرات Thunderdome المادية والبعيدة، وقد أسفرت التجارب عن زيادة أداء الشبكة وأمانها.وأوضح مدير DISA للأمن السيبراني والتحليلات ، برايان هيرمان: "استوفت DISA معايير النجاح للنموذج الأولي ... لتمكين الوصول المشروط إلى التطبيقات والموارد بناءً على سمات المستخدم والجهاز بالإضافة إلى الموقع الجغرافي للمستخدم ووقت الاستخدام".وتابع: "يمكن لـ Thunderdome ضمان وصول الشخص المناسب إلى البيانات الصحيحة ، على جهاز مُدار ، من موقع موثوق به في الوقت المناسب."وبالنسبة للخطوات التالية، ستسعى DISA للحصول على موافقة من مكتب وكيل وزارة الدفاع الأمريكي للاستحواذ والاستدامة لتقديم تقنية "انعدام الثقة" بشكل كامل عبر وزارة الدفاع الأمريكية.