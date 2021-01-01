خبير يكشف أسرار النصب والاحتيال باسم العملات الرقمية| خاص

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خلال ساعات قليلة مضت، احتلت أخبار منصة تدعى «Hoogpool» للاستثمار والأرباح جميع مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ثبت تعرض عدد كبير من المصريين لعمليات نصب واحتيال من خلالهم بمبلغ قُدر بـ 6 مليارات جنيه، وتمت هذه العملية التي أدرجها بعض الناس تحت اسم «مستريحين الإنترنت»، عن طريق استدراج تلك المنصة للناس باعتبارهم سيحققون مكاسب سريعة وضخمة في مجال العملات الرقمية.



وفي هذا الصدد وفي تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم»، أوضح المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، أن تطبيق «هوج بول» يعمل بفكرة التعدين السحابي، مشيراً إلى ان هناك نوعان من التعدين الأول هو التعدين العادي المتعارف عليه والثاني هو السحابي (احتيال).



وأوضح، أن التعدين العادي يتم عبر أجهزة كمبيوتر ذات مواصفات عالية بل خارقة مثل قدرات كارت الرسوم (الشاشة)؛ لفك الخوارزميات الخاصة بالعملات الرقمية وانتاجها، مشيراً إلى أن هذه العملية تحتاج إلى كمية ضخمة من الكهرباء ولمدة 24 ساعة يومياً وفي نفس الوقت تحتاج إلى تبريد قوي جداً.

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وأضاف، أن هذه العملية تتم في مستودعات كبيره تضم عدد ضخم من أجهزة الكمبيوتر وذلك بعدة دول مع وجود موقع مخصص لكل منصة يروج لاستئجار هذه الأجهزة ذات المواصفات الخارقة لإجراء عمليات التعدين وما على أن تحصل شركة على نسبة من تلك العملية، مؤكداً إن تلك التجارة هي (نصب وسيخسر أمواله كل من يغامر بالاستثمار في هذا المجال).وأشار إلى أن ما حدث مع منصة «هوج بول»، وهي أمريكية ومملوكة لعدة أشخاص قاموا بتأسيس منصة أطلق عليها اسم «نازك» تنبثق من تحتها عملة افتراضية تسمى «هوج» وهي عملة وهمية.وأضاف، أنه بمجرد اطلاق التطبيق في مصر تشكلت مجموعة من 29 شخصا؛ بينهم 13 أجنبيا استهدفوا الضحايا وأغروهم بتأجير الأجهزة لإجراء عمليات التعدين وتحقيق مكاسب خيالية.وتابع، أن العملات الرقمية أكثر من 2000 عملة من بينها البتكوين، مشددا على أن العملات الرقمية تداولها في مصر ممنوع تماما، ويعاقب عليه القانون مطالباً الجميع بالابتعاد عن الاستثمار في العملات الرقمية بكافة أشكالها وأنوعها.