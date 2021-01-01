خبير يكشف أسرار النصب والاحتيال باسم العملات الرقمية| خاص

خلال ساعات قليلة مضت، احتلت أخبار منصة تدعى «Hoogpool» للاستثمار والأرباح جميع مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ثبت تعرض عدد كبير من المصريين لعمليات نصب واحتيال من خلالهم بمبلغ قُدر بـ 6 مليارات جنيه، وتمت هذه العملية التي أدرجها بعض الناس تحت اسم «مستريحين الإنترنت»، عن طريق استدراج تلك المنصة للناس باعتبارهم سيحققون مكاسب سريعة وضخمة في مجال العملات الرقمية.
وفي هذا الصدد وفي تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم»، أوضح المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، أن تطبيق «هوج بول» يعمل بفكرة التعدين السحابي، مشيراً إلى ان هناك نوعان من التعدين الأول هو التعدين العادي المتعارف عليه والثاني هو السحابي (احتيال).
وأوضح، أن التعدين العادي يتم عبر أجهزة كمبيوتر ذات مواصفات عالية بل خارقة مثل قدرات كارت الرسوم (الشاشة)؛ لفك الخوارزميات الخاصة بالعملات الرقمية وانتاجها، مشيراً إلى أن هذه العملية تحتاج إلى كمية ضخمة من الكهرباء ولمدة 24 ساعة يومياً وفي نفس الوقت تحتاج إلى تبريد قوي جداً.
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