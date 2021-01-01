طريقة تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023



تسجيل استمارة الدبلومات الفنية تسجيل استمارة الدبلومات الفنية

يبحث الكثير من الطلاب عن تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة الدبلومات الفنية 2023، وذلك إلكترونيًا عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم.



ويقدم لكم «أهل مصر» رابط مباشر لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023، لجميع التخصصات «الصناعي، والتجاري، والزراعي، والفندقي» بنظاميها الـ 3 و5 سنوات.



الدبلومات الفنية 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يجب أن يكون لدى كل طالب من طلاب الدبلومات الفنية البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به، مشددة على ضرورة ملء الطلاب الاستمارة الإلكترونية لإتمام شهادة الدبلومات الفنية.

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امتحانات الدبلومات الفنية 2023أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023، أنه المقرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2023، يوم 27 مايو المقبل، كما قررت الوزارة أن كل طالب مقيد بالصف الثالث بالمدارس الفنية، بمختلف التخصصات (الصناعي- التجاري- الزراعي- الفني) وهي المدارس المطبقة لمنهجية الجدارات المهنية، عليه سداد 300 جنيه، مقابل أداء امتحان التقييم النهائي.رابط مباشر لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023يمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2023، تسجيل الاستمارات من خلال رابط مباشر لجميع الطلاب بجميع التخصصات على الموقع الرسمي للوزارة، من خلال الرابط التالي، اضغط هنـا.