طريقة تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023

يبحث الكثير من الطلاب عن تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة الدبلومات الفنية 2023، وذلك إلكترونيًا عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم.
ويقدم لكم «أهل مصر» رابط مباشر لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023، لجميع التخصصات «الصناعي، والتجاري، والزراعي، والفندقي» بنظاميها الـ 3 و5 سنوات.
الدبلومات الفنية 2023
أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يجب أن يكون لدى كل طالب من طلاب الدبلومات الفنية البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به، مشددة على ضرورة ملء الطلاب الاستمارة الإلكترونية لإتمام شهادة الدبلومات الفنية.
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