بالفيديو : من أفضل SUV في 2023.. ألفا روميو تونالي أم BMW X1؟

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مع زيادة شعبية فئة سيارات SUV عالميا وتفضيل كثير من العائلات لهذه الفئة، نشرت قناة CarGurus المتخصصة في السيارات على يوتيوب مراجعة وتجربة قيادة وأيضا مقارنة بين سيارتين من فئة SUV، وهم موديلات 2023 من ألفا روميو تونالي وBMW X1، وذلك لتحديد أي سيارة منهم يمكن اعتبارها السيارة الأفضل من هذه الفئة في 2023.



جدير بالذكر أن هذه القناة اعتادت تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن الموديلين السابق ذكرهما وأهم مميزاتهما، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: