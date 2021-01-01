انخفاض مبيعات السيارات الملاكي خلال يناير 2023..بنسبة تتجاوز الـ 74%..

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لا تزال حالة الركود التي تعصف بسوق السيارات المصري، تلقي بظلالها على الأشهر الأولى من العام الجاري 2023.. وهو ما أفصح عنه التقرير الصادر من مجلس معلومات سوق السيارات أو (أميك - AMIC).. إذ أبرز التقرير الانخفاض الحاد الذي وصلت إليه مبيعات المركبات خلال شهر يناير الماضي 2023 والذي تجاوز نسبة 74% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له 2022.



أداء السوق المصري خلال يناير 2022- 2023:

وبشكل أكثر تفصيلًا، حدد التقرير انخفاض العدد الإجمالي لعدد الوحدات المباعة (سيارات ملاكي، وباصات وسيارات نقل) من 21,176 وحدة مباعة في يناير 2022 إلى 5,379 وحدة فقط في يناير 2023.



مبيعات السيارات الملاكي يناير 2022-2023:

وكانت السيارات الملاكي صاحبة نسبة الهبوط الأكبر في المبيعات، إذ تراجعت مبيعات السيارات الملاكي خلال يناير 2023 بنسبة 79.9% حيث انخفضت مبيعات الملاكي من 16,889 سيارة في يناير 2022.. إلى 3,429 سيارة في يناير 2023.. وهو انخفاض حاد يعكس مدى تأثر قطاع السيارت بالحالة الاقتصادية.

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مبيعات الحافلات والشاحنات يناير 2022-2023:لم تنجو فئة الحافلات أيضًا من هذا التراجع، إذ هبطت نسبة مبيعاتها 39% في يناير 2023 مقارنةً بنفس الفترة في 2022.. وقد بلغت مبيعات هذه الفئة خلال شهر يناير 2022 وفقًا لتقرير أميك 1,327 حافلة، وهو الرقم الذي انخفض إلى 810 حافلة في يناير 2023.وأخيرًا فئة الشاحنات التي شهدت مبيعاتها أيضًا انحسارًا خلال يناير 2023 مقارنةً بنفس الشهر في 2022.. إذ بلغت نسبة التراجع في مبيعات الشاحنات 61.5%.. وهي النسبة التي ترجمت بانخفاض مبيعات يناير 2023 لحوالي 1,140 شاحنة، مقارنةً بـ 2,960 شاحنة في يناير 2022.