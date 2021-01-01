زيادات جديدة على أسعار سيارات "أوبل" في مصر خلال مارس..تبدأ من 730 ألف جنيه..

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أعلن "المنصور للسيارات" وكيل علامة "أوبل" الألمانية عن قائمة أسعار شهر مارس الجاري، والتي شملت زيادات سعرية على 3 طرازات، وهي "موكا" و"كورسا" و"كروس لاند".. بينما لا تزال "جراند لاند" غير متاحة.



وفي هذا القرير الموجز، نستعرض لحضراتكم أحدث أسعار سيارات "أوبل" موديل 2023 في السوق المصري وفقًَا لقائمة مارس، والتي تعتبر الزيادة الثالثة لهذا العام حتى الآن.. وفيما يلي أسعار سيارات أوبل بعد الزيادة:



أوبل كورسا - Opel Corsa:

شهدت الهاتشباك "كورسا Corsa" موديل 2023 ارتفاعا بقيمة 50 ألف جنيه على الفئتين التي تقدم بهما، لتصبح أسعارها بعد الزيادة الأخيرة كالآتي:

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سعر الفئة الأولى 729,990 بدلًا من 679,990 جنيهسعر الفئة الثانية 769,990 بدلًا من 719,990 جنيهمنظومة القوة:تعتمد "كورسا" على محرك ثلاثي الاسطوانات تيربو سعته 1.2 لترًا قادر على توليد قوة 130 حصانًا وأقصى عزم دوران 230 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 8.7 ثوان (الأسرع بين موديلات أوبل)، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 207 كم/س. ويقدر حجم استهلاكها للوقود بنحو 4.6 لتر لكل 100 كم.أوبل كروس لاند - Opel Cross land:ارتفع سعر السيارة "كروس لاند Cross Land" موديل 2023 بقيمة 60 ألف جنيه على الفئتين الأولى والثانية ،وأصبحت الأسعار الجديدة بعد زيادات 5 مارس كالتالي:سعر الفئة الأولى 759,990 بدلًا من 699,990 جنيهسعر الفئة الثانية 819,990 بدلًا من 759,990 جنيهمنظومة القوة:تنتمي "كروس لاند" لفئة الكروس أوفر SUV المدمجة الصغيرة، وتعتمد على محرك ثلاثي الاسطوانات تيربو سعته 1.2 لترًا قادر على توليد قوة 110 أحصنة وأقصى عزم دوران 205 نيوتن متر. وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي لتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك ذي 6 سرعات، بحيث تتسارع من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 11.8 ثوان، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 187 كم/س. ويقدر حجم استهلاكها للوقود من 5.4 لتر لكل 100 كم.أوبل موكا - Opel Mokka:بلغت زيادة 5 مارس الحالة 70 ألف جنيه على الفئة الأولى.. و90 ألف جنيه على الفئة الثانية لتبلغ أسعار "أوبل موكا" حاليًا:?? سعر الفئة الأولى 929,990 بدلًا من 859,990 جنيه?? سعر الفئة الثانية 989,990 بدلًا من 899,999 جنيهمنظومة القوة:تعتمد الكروس أوفر SUV الصغيرة المدمجة "موكا" على محرك ثلاثي الاسطوانات سعته 1.2 لترًا متصل بشاحن تيربو لتصل إجمالي القوة الحصانية إلى 130 حصان مع 230 نيوتن متر من عزم دوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات، بحيث تستطيع "موكا" الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 9.2 ثواني، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كم/س، ويقدر معدل استهلاكها للوقود بحوالي 5.9 لتر لكل 100 كم.