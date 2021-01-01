الجيل القادم من فولكس فاجن "جولف R" سيكون كهربائيًا بنظام دفع كلي

التالي يمكن أن يكون VW Golf R فتحة كهربائية ساخنة مع محرك مزدوج
قالت فولكس فاجن بالفعل إن جميع طرازات R ستكون كهربائية بحلول عام 2030.
فولكس فاجن جولف R.
بعد عملية التجميل المخطط لها للنموذج الحالي من الهاتشباك الشهيرة "جولف" في عام 2024، ينتظر محبوها رؤية الجيل التاسع.. والذي أعلنت الشركة الألمانية "فولكس فاجن" أنه سيتخلى عن محركات الاحتراق الداخلي ويصبح نموذجًا كهربائيًا بالكامل.
وقد أعلنت VW بالفعل أن النسختين "GTI" و "R" من "جولف" سينافسان في مجال السيارات الكهربائية EV، ويذكر تقرير جديد من "Autocar" البريطانية أن الإصدار R جرى التخطيط لإنتاجه بنسخة كهربائية بالفعل.
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