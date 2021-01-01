الجيل القادم من فولكس فاجن "جولف R" سيكون كهربائيًا بنظام دفع كلي

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التالي يمكن أن يكون VW Golf R فتحة كهربائية ساخنة مع محرك مزدوج

قالت فولكس فاجن بالفعل إن جميع طرازات R ستكون كهربائية بحلول عام 2030.

فولكس فاجن جولف R.



بعد عملية التجميل المخطط لها للنموذج الحالي من الهاتشباك الشهيرة "جولف" في عام 2024، ينتظر محبوها رؤية الجيل التاسع.. والذي أعلنت الشركة الألمانية "فولكس فاجن" أنه سيتخلى عن محركات الاحتراق الداخلي ويصبح نموذجًا كهربائيًا بالكامل.



وقد أعلنت VW بالفعل أن النسختين "GTI" و "R" من "جولف" سينافسان في مجال السيارات الكهربائية EV، ويذكر تقرير جديد من "Autocar" البريطانية أن الإصدار R جرى التخطيط لإنتاجه بنسخة كهربائية بالفعل.

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ووفقًا للكثير من المحللين والخبراء، فإن بناء "ID.2" على منصة MEB-Plus المرتكزة على الدفع الأمامي فتحت الباب أمام إنتاج نسخة كهرابائية من جولف GTI.. وقد أفادت "أوتو كار Autocar" أن تصميم المنصة يستوعب محركين مزدوجين، وبالتالي فتح إمكانية إنتاج النسخة "R" أيضًا.. ويتم أيضًا النظر في نظام الدفع الكلي AWD.وكانت فولكس فاجن قد كشفت النقاب عن ID.X في مايو 2021 كهتشباك تخيلية مع نظام الدفع الكلي وقوة حصانية تبلغ 329 حصانًا تسمح لها ببلوغ سرعة 100 كم / ساعة من الثبات في غضون 5.3 ثانية.وستحمل نسخة الإنتاج من ID.X مؤقتًا اسم "GTX" وستأتي على نفس قاعدة بناء ID.3 فيس ليفت.. ولكن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت سيارة جولف R الكهربائية بالكامل ستكون مطابقة لـ ID.3 نظرًا.