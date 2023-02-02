أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 6 مارس 2023



أسعار الذهب أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 مارس 2023، بمحلات الصاغة، في بداية تعاملات السوق بعدما صعدت الأوقية عالميا عند المستوى 1856.21 دولار للأونصة.







أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر 1830 جنيها بدون إضافة المصنعية، التي تصل إلى مستوى بين 30-50 جنيها.

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سعر جرام الذهب عيار 24وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 2091 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 18 بمحلات الصاغةوصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1568 جنيها.سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغةسجل سعر الجنيه الذهب 14640 جنيها.وعلى الرغم من تعافي الذهب عالميا خلال الأسبوع الماضي إلى أن السندات الأمريكية يظل لها الكلمة العليا كما نرى في الرسم البياني التالي الذي يوضح العلاقة بين العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات وأجل 3 أشهر وبين سعر الذهب.يذكر أن العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات قد سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى في 4 أشهر عند 4.089% قبل أن يتراجع ويغلق عند المستوى 3.958%، بينما سجل العائد على السندات لأجل 3 أشهر أعلى مستوى في 7 أسابيع عند 4.908%.والأداء الإيجابي المتوقع على المدى القصير بالنسبة للذهب يواجه عائق جديد وهو معدلات التضخم المرتفعة، فكما يظهر على الرسم البياني التالي نجد أن مؤشر التضخم الأمريكي قد مثل مستوى مقاومة أمام أسعار الذهب حتى مع الارتفاع القوي للذهب مطلع هذا العام.والأسبوع الماضي يظهر تجميع الذهب لزخم إيجابي قد يساعده خلال الفترة القادمة إلى اختبار مقاومة التضخم خلال الفترة المقبلة.دعم جديد لأسعار الذهب من مجلس الذهب العالميصدر تقرير عن مجلس الذهب العالمي أفاد أت البنوك المركزية العالمية مستمرة في عمليات شراء الذهب وزيادة الاحتياطي لديها خلال شهر يناير الماضي، فقد اشترت البنوك المركزية 31 طن من الذهب بزيادة شهرية قدرها 16%، وتمت عمليات الشراء من قبل ثلاثة بنوك مركزية هي الصين وتركيا وكازاخستان، يأتي هذا بعد أن كثفت الصين مشترياتها من الذهب بشدة نهاية العام الماضي، بينما كانت تركيا صاحبة المركز الأول في أكبر مشتري رسمي للذهب في 2022.