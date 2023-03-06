أسعار العملات فى مصر اليوم الإثنين 6-3-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات البنكية



أسعار العملات أسعار العملات

سجلت أسعار العملات اليوم الإثنين 6-3-2023، مقابل الجنيه المصري، بمستهل التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، تباين في سعري الشراء والبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.65 جنيه للشراء، و 30.75 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 32.59 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.91 جنيه للشراء، و 37.03 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 8.16 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.92 جنيه للشراء، و 100.27 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.34 جنيه للشراء، و 8.37 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.سعر الدولار في البنوك المصريةبنك مصر: 30.57 جنيه للشراء، و 30.67 للبيع.البنك الأهلى المصرى: 30.57 جنيه للشراء، و 30.67 للبيع.البنك الأهلي الكويتي: 30.70 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.بنك الاستثمار العربي: 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةبنك مصر: 32.36 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.البنك الأهلي المصري: 32.36 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.البنك الأهلي القطري: 32.47 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.بنك قناة السويس: 32.46 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةبنك مصر: 36.50 جنيه للشراء، و 36.95 للبيع.البنك الأهلي المصري: 36.50 جنيه للشراء، و 36.95 للبيع.المصرف المتحد: 36.51 جنيه للشراء، و 37.07 للبيع.بنك الكويت الوطني: 36.67 جنيه للشراء، و 37.07 للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةبنك مصر: 8.13 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.البنك الأهلى المصري: 8.13 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.البنك المصري الخليجي: 8.12 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.بنك التعمير والإسكان: 8.17 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةبنك مصر: 96.30 جنيه للشراء، و 99.93 للبيع.البنك الأهلي المصري: 96.28 جنيه للشراء، و 99.93 للبيع.بنك التنمية الصناعية: 95.53 جنيه للشراء، و 99.93 للبيع.بنك سايب: 99.93 جنيه للشراء، و 100.29 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةبنك مصر: 8.33 جنيه للشراء، و 8.35 للبيع.البنك الأهلي المصري: 8.32 جنيه للشراء، و 8.35 للبيع.بنك المشرق: 8.31 جنيه للشراء، و 8.37 للبيع.بنك أبو ظبي التجاري: 8.27 جنيه للشراء، و 8.35 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.