تفقد روسيا نصف إيراداتها من بيع النفط والغاز في فبراير

تراجعت إيرادات روسيا من النفط والغاز، التي تمثل الداعم الرئيسي لخزينة الدولة، بنسبة 46.4 بالمئة في فبراير الماضي، على أساس سنوي، على الرغم من ارتفاعها بنسبة 22.5 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، وفق ما أعلنته وزارة المالية الروسية.
وانخفضت إيرادات الضرائب والجمارك من مبيعات النفط والغاز في يناير إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2020.
وتعتمد موسكو على إيرادات الطاقة، التي بلغت العام الماضي نحو 11.6 تريليون روبل (154 مليار دولار)، لتمويل الإنفاق الحكومي، واضطرت لبيع احتياطيات أجنبية لتغطية عجز زاد نتيجة عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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