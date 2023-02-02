تعرف على أسعار الأرز والسلع الأساسية اليوم..قبل رمضان..

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مع اقتراب شهر رمضان المبارك وفى ظل حالة التذبذب التي تشهدها اسعار السلع في الأسواق، يحرص المواطنون على متابعة أسعار السلع بصورة يومية لمعرفة آخر تحديث في أسعارها، وفيما يلي بيان بأسعار الأرز والسلع الأساسية اليوم الاثنين 6 مارس 2023 طبقًا لبوابة مجلس الوزراء.

سعر الأرز:
سجل الأرز المعبأ اليوم 6 مارس 2023: 22.83 جنيه للكيلو.

سعر الفول المعبأ:
سجل الفول المعبأ اليوم 6 مارس 2023: 36.73 جنيه للكيلو.

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سعر الدقيق المعبأ:
سجل الدقيق المعبأ اليوم 6 مارس 2023: 20.51 جنيه للكيلو.

سعر زيت عباد الشمس:
سجل زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) اليوم 6 مارس 2023: 61.22 جنيه للتر.

سعر السكر المعبأ:
سجل السكر المعبأ اليوم 6 مارس 2023: 19.85 جنيه للكيلو.
سعر المكرونة المعبأة
سجلت المكرونة المعبأة اليوم 6 مارس 2023: 22.7 جنيه للكيلو.

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سعر العدس المعبأ
سجل العدس المعبأ (صحيح) اليوم 6 مارس 2023: 47.1 جنيه للكيلو.

سعر زيت الذرة كريستال
سجل زيت الذرة كريستال اليوم 6 مارس 2023: 73.27 جنيه للتر.

المصدر: المصرى اليوم

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