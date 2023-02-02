تعرف على أسعار الأرز والسلع الأساسية اليوم..قبل رمضان..

مع اقتراب شهر رمضان المبارك وفى ظل حالة التذبذب التي تشهدها اسعار السلع في الأسواق، يحرص المواطنون على متابعة أسعار السلع بصورة يومية لمعرفة آخر تحديث في أسعارها، وفيما يلي بيان بأسعار الأرز والسلع الأساسية اليوم الاثنين 6 مارس 2023 طبقًا لبوابة مجلس الوزراء.
سعر الأرز:
سجل الأرز المعبأ اليوم 6 مارس 2023: 22.83 جنيه للكيلو.
سعر الفول المعبأ:
سجل الفول المعبأ اليوم 6 مارس 2023: 36.73 جنيه للكيلو.
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