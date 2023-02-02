جدول زيادة المرتبات 2023 وموعد تطبيقه ومصير القطاع الخاص (التفاصيل)

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زيادة المرتبات 2023 وجدول زيادة مرتبات 2023.. هي حديث المواطنين المصريين خلال الفترة الأخيرة، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الخميس الماضي، عن زيادة المرتبات والمعاشات ضمن حزمة تحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول شهر إبريل 2023 المقبل، حيث نصت الحزمة على زيادة المرتبات والمعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه شهريًا.



وخلال السطور التالية، يستعرض «المصري اليوم» موعد وقيمة زيادة مرتبات 2023 بعد تصريحات الرئيس السيسي يوم الخميس الماضي، ومصير زيادة المرتبات للقطاع الخاص 2023.



موعد زيادة المرتبات 2023

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كشف الرئيس السيسي ، في كلمته يوم الخميس الماضي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمنيا، أنه ستتم زيادة مرتبات 2023 والحد الادنى للأجور بداية من أول شهر أبريل 2023 المقبل، على أن تتم زيادة المعاشات 2023 في ذات التوقيت من العام.جدول زيادة مرتبات 20231. وصلت قيمة زيادة المرتبات 2023 بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها إلى 3500 جنيه شهريًا.2. وصلت قيمة زيادة المرتبات 2023 بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها إلى 5000 جنيه شهريًا.3. وصلت قيمة زيادة المرتبات 2023 بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة إلى 6000 جنيه شهريًا.4. وصلت قيمة زيادة المرتبات 2023 بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة إلى 7000 جنيه شهريًا.اقرأ أيضًا: الآن.. صرف معاشات شهر مارس 2023 وتفاصيل الزيادة الجديدة (احسب قبضك)تفاصيل زيادة المرتبات 2023ومن جانبه، أوصى الرئيس برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول إبريل 2023، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25?? شهريًا، اعتبارًا من أول أبريل 2023.وزارة المالية آخر أخبار زيادة المرتباتأوضح الدكتور وليد عبدالله، وكيل وزارة المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن قرارات الرئيس السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات ستحسن من دخل جميع العاملين بالقطاع الحكومي.وتابع: «أنه وفقا للقرارات الجديدة فإن زيادة المرتبات 2023 لن تقل عن ألف جنيه لكل درجة لجميع المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى كوادر أخرى بينها المهن الطبية، التي كان تتراوح قيمة البدل للعاملين بها من 700 إلى 1200 جنيه، ويوجد مقترح لزيادة البدل بقيمة من 450 حتى 600 جنيه لكل الدرجات».زيادة المرتبات القطاع الخاص 2023وبخصوص زيادة المرتبات للقطاع الخاص، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه بالنسبة لـزيادة مرتبات القطاع الخاص، فبعد صدور القانون الخاص برفع أجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، من المفترض أن تتشاور وزيرة التخطيط، بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور، مع أصحاب الأعمال ثم تجتمع مع المجلس القومي للأجور للإعلان عن الاتفاق الذي تم مع أصحاب الأعمال.وأوضح «البدوي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «رأي عام» المعروض عبر فضائية «TeN»، أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يبلغ 2700 جنيه، موضحًا أنه من الوارد أن يصل إلى 3000 أو 3500 جنيه خلال الفترة المقبلة، وهذا يتوقف على اجتماع وزيرة التخطيط مع أصحاب الأعمال.