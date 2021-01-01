أنسب وقت لاستبدال بطارية هاتفك الآيفون قبل تلفها

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تواجه بطاريات هواتف آيفون عدة مشكلات بدءا من نفاد الشحن بسرعة أكبر من هواتف أندرويد أو وجود أعطال في عمر البطارية أو حالات إيقاف تشغيل غير متوقعة ، وعلى الرغم أنه من السهل التحقق من حالة البطارية ضمن إعدادات iOS إلا أن حالة البطارية قد لا يمكنها الصمود لمدة أطول.







وفوجئ مستخدمو أجهزة آبل بقيام الشركة برفع أسعار استبدال بطاريات هواتف آيفون بدءا من شهر مارس الحالي، حيث تم إطلاق هواتف iPhone 14 بتكلفة أعلى لاستبدال البطارية خارج الضمان بقيمة 99 دولار، ولكن التغيير سيكون اعتبارًا من 1 مارس عند استبدال بطارية آبل لجميع طرز آيفون الأقدم بمقدار 20 دولارًا.

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وسيكون على مستخدمي هواتف آيفون من طرز iPhone 13 إلى iPhone X دفع ما يصل إلى 89 دولارًا عند استبدال البطارية، وسيكون على مستخدمي هواتف iPhone SE و iPhone 8 والطرز الأقدم حتى 69 دولارًا.وبحسب موقع 9to5Mac فإنه إذا قمت بترقية هاتفك الآيفون كل عام أو عامين ، فمن المأمول ألا تواجه مشكلة في البطارية المتدهورة ، إلا إذا انتهى بك الأمر مع بطارية معيبة، ولكن بالنسبة لأولئك الذين لديهم هواتف يزيد عمرها عن عامين أو لديهم بطاريات متدهورة كما أن انخفاض عمر البطارية ينتهي بالحتمية إلى استبدال البطارية.كيفية فحص صحة بطارية هواتف آيفون افتح تطبيق الإعدادات على هواتف آيفون اسحب لأسفل وانقر فوق البطاريةاختر Battery Health & Chargingوستظهر سعة البطارية في أعلى القائمةمتى يجب استبدال بطارية هواتف آيفون ؟وعندما تنخفض بطاريتك إلى أقل من 80? من سعتها الأصلية ، قد ترغب في استبدال البطارية، ونفس الشيء إذا رأيت تحذيرًا بشأن تدهور بطاريتك أو إذا لم يتم شحنها، وضمن قسم "صحة البطارية وشحنها" وسترى تحذيرًا إذا كانت حالة البطارية متدهورة وما إذا كان يتسبب في حدوث مشكلات مثل الإغلاق غير المتوقع، وعدم القدرة على الحفاظ على ذروة الأداء.وتقول شركة آبل إن بطاريات آيفون "مصممة للاحتفاظ بنسبة تصل إلى 80? من سعتها الأصلية عند 500 دورة شحن كاملة عند العمل في الظروف العادية"، وفي حالة الإقامة في الولايات المتحدة ، فسيتم تغطية عمليات الاستبدال بموجب الضمان المضمن لمدة عام واحد أو مع AppleCare.وإذا كان هاتفك خارج تغطية الضمان ، فإن آبل تفرض رسومًا تتراوح بين 69 و 99 دولارًا على خدمة استبدال بطارية آيفون، ولكن عندما تنخفض بطارية آيفون إلى أقل من 80? من سعتها الأصلية ، فقد يتم تطبيق ميزة تسمى "إدارة الأداء" تلقائيًا، ويعمل هذا على المساعدة في منع عمليات الإغلاق غير المتوقعة.وإذا رأيت رسالة تفيد بأن صحة البطارية متدهورة أو غير معروفة ، فتوجه إلى متجر آبل أو تواصل مع الدعم الخاص بـ آبل أو مقدم خدمة معتمد من آبل إذا كنت ترغب في الحصول على بطارية بديلة معتمدة من الشركة.