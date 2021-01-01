إيلون ماسك بين صنع بديل لـChatGPT والتحذير من خطورة الذكاء الاصطناعي



إيلون ماسك إيلون ماسك

واجه الملياردير إيلون ماسك اتهامات عديدة تتعلق بتلاعبه بأسواق التكنولوجيا وقلب الأمور لصالحه، كما يرى منافسوه بأن مواقفه “ليست أمينة”، ويتجلى هذا الأمر في أحد قضاياه الأخيرة والتي اتهم فيها بالتلاعب في التغريدات لرفع أسهم شركة تسلا .







وعلى الرغم من أن هذه الفكرة باتت مؤكدة لدى منافسي ماسك ومتابعوه معا إلا أنه قرر إعادة هذه الفكرة إلى الأذهان مرة أخرى، عندما كشفت صحيفة The Information أن ماسك يجري محادثات مع الباحث “إيجور بابوشكين” الذي كان يعمل في شركة DeepMind AI المملوكة لجوجل، وذلك للعمل على مشروع منافس لأداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT .

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