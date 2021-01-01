تعرف على أبرز الاختلافات بين مايكروسوفت وورد ومحرر مستندات جوجل



مستندات جوجل مستندات جوجل

يعد Microsoft Word و Google Docs من أكثر معالجات الكلمات شيوعًا وشعبية التي يستخدمها ملايين الأشخاص حول العالم، بينما يقدم كلاهما ميزات متشابهة، إلا أن هناك بعض الاختلافات الملحوظة بينهما. واجهة المستخدم عندما يتعلق الأمر بواجهة المستخدم، فإن Microsoft Word و GoogleDocs لهما أساليب مختلفة. يحتوي "مايكروسوفت وورد" على واجهة أكثر تقليدية تتكون من شريط به عدة علامات تبويب، كل منها يحتوي على أوامر مختلفة. كما أن لديها شريط قوائم مخصص في الجزء العلوي من الشاشة. في المقابل يحتوي محرر مستندات جوجل على واجهة أبسط وأنظف، مع عدد أقل من القوائم والأوامر. بدلاً من ذلك يستخدم مجموعة من الرموز في الجزء العلوي من الشاشة للإجراءات الأكثر شيوعًا. كلتا الواجهتين سهلة التنقل والاستخدام، ولكن قد يفضل بعض الأشخاص إحداهما على الأخرى حسب تفضيلاتهم الشخصية. توافق الملفات يعد توافق الملفات عاملاً مهمًا آخر عند مقارنة Microsoft Word و Google Docs. Microsoft Word هو المعيار الصناعي لبرامج معالجة الكلمات ويستخدم على نطاق واسع من قبل الشركات والوكالات الحكومية والأفراد. يمكنه فتح وحفظ الملفات بتنسيقات متنوعة، بما في ذلك DOCX وDOC وRTF وTXT وHTML وPDF. كما أنه يتمتع بتوافق ممتاز مع Microsoft Office، مما يسهل مشاركة المستندات مع الآخرين. ومن ناحية أخرى يعد محرر مستندات جوجل تطبيقًا قائمًا على السحابة يحفظ الملفات في Google Drive. ويمكنه فتح وحفظ الملفات بتنسيقات متعددة، بما في ذلك DOCX و DOC و RTF و TXT و HTML و PDF. ومع ذلك قد يتم فقد بعض التنسيقات عند فتح مستند Word في محرر مستندات جوجل والعكس صحيح. ويُعد مُحرر مستندات جوجل أكثر ملاءمة للعمل التعاوني، حيث يمكن لعدة مستخدمين تحرير مستند في وقت واحد. التسعير عندما يتعلق الأمر بالتسعير، فإن "مايكروسوفت وورد" و Google Docs لهما أساليب مختلفة. يعد Microsoft Word جزءًا من مجموعة Microsoft Office ، والتي تتضمن تطبيقات أخرى مثل Excel و PowerPoint. يتطلب شراء لمرة واحدة أو اشتراكًا في مايكروسوفت 365، والذي يتضمن تحديثات منتظمة وتخزينًا على السحابة. يختلف السعر اعتمادًا على الخطة مع خيارات للمستخدمين الشخصيين والتجاريين والمستخدمين المؤسسيين. ومن ناحية أخرى، فإن محرر مستندات جوجل مجاني للاستخدام ومتاح لأي شخص لديه حساب جوجل. ويشمل أيضًا التخزين السحابي والتحديثات المنتظمة، مما يجعله حلاً فعالاً من حيث التكلفة للأفراد والشركات. ومع ذلك تقدم جوجل أيضًا إصدارًا متميزًا يسمى Google Workspace (المعروف سابقًا باسم G Suite) والذي يتضمن ميزات إضافية والمزيد من السعة التخزينية. يختلف السعر اعتمادًا على الخطة مع خيارات للأفراد والفرق والمؤسسات. المشاركة والتعاون تعد خيارات المشاركة عاملاً مهمًا آخر يجب مراعاته عند مقارنة Microsoft Word و Google Docs. يسمح Microsoft Word للمستخدمين بمشاركة الملفات عبر البريد الإلكتروني أو خدمات التخزين السحابية مثل OneDrive أو SharePoint. يتضمن أيضًا ميزات التعاون ، مثل القدرة على تتبع التغييرات والتعليقات، ومع ذلك ، فإن التعاون في الوقت الفعلي ليس سلسًا كما هو الحال في محرر مستندات Google. ومن ناحية أخرى ، تم تصميم محرر مستندات Google للتعاون ويتضمن العديد من خيارات المشاركة. يمكن للمستخدمين مشاركة الملفات عبر البريد الإلكتروني أو رابط قابل للمشاركة ويمكنهم التحكم في مستويات الوصول (عرض أو تعليق أو تحرير) لكل مستخدم. يعد التعاون في الوقت الفعلي سلسًا، حيث تظهر التغييرات والتعليقات في الوقت الفعلي لجميع المستخدمين. يتضمن محرر مستندات Google أيضًا محفوظات الإصدار، والتي تتيح للمستخدمين تتبع التغييرات والعودة إلى الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر. يعد كل من Microsoft Word و Google Docs معالجات نصية قوية مع ميزات وفوائد. يحتوي Microsoft Word على واجهة تقليدية ويستخدم على نطاق واسع في عالم الأعمال، مما يجعله الخيار المفضل للعديد من المحترفين. من ناحية أخرى يتمتع محرر مستندات Google بواجهة أبسط وهو مصمم للتعاون مما يجعله خيارًا شائعًا للفرق والأفراد عن بُعد.